經濟學人創造新詞「英大利」影射英國淪為義大利　義駐英大使批評

▲英國首相特拉斯(Liz Truss)因為減稅改革失敗下台,還被「經濟學人」批評把英國變成「英大利」(Britaly)。(圖/路透)

文/中央社

英國「經濟學人」(The Economist)週刊最新一期封面標題,用結合英國和義大利所組成的「英大利」(Britaly)一字形容英國政治亂局,遭到義大利駐英國大使批評。

英國首相特拉斯(Liz Truss)10月20日宣布辭去保守黨黨魁,擔任首相僅45天,成為英國史上任職時期最短的首相。特拉斯9月5日才在黨魁選舉驚險勝出,但10月14日她任命的財政大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)因減稅計畫風波辭職,短短不到一週特拉斯也不堪壓力請辭。

Heaven knows Italy is riddled with problems, but as a Britalian I find this Economist cover offensive.



The arrogance that led to the leap in the dark that was Brexit and the utter chaos that followed was very, very British. #britaly pic.twitter.com/gO9iKwcWCJ