經濟學人創造新詞「英大利」影射英國淪為義大利　義駐英大使批評

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）因為減稅改革失敗下台，還被「經濟學人」批評把英國變成「英大利」（Britaly）。（圖／路透）

文／中央社

英國「經濟學人」（The Economist）週刊最新一期封面標題，用結合英國和義大利所組成的「英大利」（Britaly）一字形容英國政治亂局，遭到義大利駐英國大使批評。

英國首相特拉斯（Liz Truss）10月20日宣布辭去保守黨黨魁，擔任首相僅45天，成為英國史上任職時期最短的首相。特拉斯9月5日才在黨魁選舉驚險勝出，但10月14日她任命的財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）因減稅計畫風波辭職，短短不到一週特拉斯也不堪壓力請辭。

Heaven knows Italy is riddled with problems, but as a Britalian I find this Economist cover offensive.



The arrogance that led to the leap in the dark that was Brexit and the utter chaos that followed was very, very British. #britaly pic.twitter.com/gO9iKwcWCJ — Barbara Serra (@BarbaraGSerra) October 19, 2022

經濟學人早在10月19日出刊的最新一期，便以特拉斯為封面，標題是：「歡迎來到英大利」。

封面繪圖也多方影射義大利，包括特拉斯一手持披薩狀的盾牌，另一手則拿著叉子，上面捲著義大利麵。披薩盾牌則以英國國旗為圖案，並少了一塊切片。

經濟學人內文形容「英大利」是一個「政治不穩定、經濟成長低落且從屬於市場的國家」。

文中還提醒讀者，早在2012年，特拉斯與夸騰就寫過一本書，書名是「不受羈絆的不列顛」（Britannia Unchained），當中以義大利為反例，指該國「公共服務停滯不前、成長率低、生產率低」，不是英國該走的方向。

英國「衛報」（The Guardian）報導，經濟學人的新封面激怒許多義大利人，包括義大利駐英國大使藍柏堤尼（Inigo Lambertini）。他在推特（Twitter）發表給經濟學人編輯的公開信，指出這樣的封面「靈感來自最老舊的刻板印象」。

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