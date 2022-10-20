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義大利最大報以「反抗強權之島」報導台灣　近年篇幅最長、最廣

▲▼義大利最大報「共和報」（La Repubblica）在中共二十大召開同時，以「反抗強權之島」(L’isola Ribelle)為題，刊登3全版篇幅的台灣專題。。（圖／駐義大利代表處臉書）

▲義大利最大報「共和報」（La Repubblica）在中共二十大召開同時，以「反抗強權之島」(L’isola Ribelle)為題，刊登3全版篇幅的台灣專題。。（圖／駐義大利代表處臉書）

記者陶本和／台北報導

我駐義大利代表處20日透過臉書粉專Taiwan in Italia分享義大利最大報「共和報」（La Repubblica）在中共二十大召開同時，以「反抗強權之島」(L’isola Ribelle)為題，刊登3全版篇幅的台灣專題。內容從歷史文化、半導體產業、政治情勢等，分析台灣面對大陸威脅、台美關係及台灣政經現況，是近年來篇幅最長、面向最廣的專題報導。

根據我駐義大利代表處粉專「Taiwan in Italia」整理「共和報」（La Repubblica）的專題報導，內容指出，報導以闡述台北故宮博物院珍藏品及國民黨來台歷史為起點，並提及2022年8月美國眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台，引發中國強烈反應，指責美國侵犯中國主權，並放棄「戰略模糊」，中國為此開展大規模軍事演習。

報導指出，該軍演部分封鎖台灣，此外中國大陸亦停止出口生產半導體所須之天然砂至台灣；接著，報導談及世界最大半導體公司台積電，並以2020年爆發COVID-19疫情，造成全球晶片短缺，突顯全球對台灣半導體需求的依賴，使中國再次高度關注台灣。

報導也介紹總統蔡英文，是台灣首位女性的民進黨領導人，在雙十國慶演說中，重申台灣願意在理性、平等及相互尊重下，與中國展開對話，絕對放棄自由與民主的基本態度。

特別的是，內容也提及我外交部長吳釗燮與歐洲記者團晤見時表示，中國對裴洛西眾議長訪問之強烈反應，可視為中國未來入侵台灣的藉口，台灣不求戰亦審慎評估各種假設情況，倘中國入侵台灣，台灣已做好準備。

在台灣的軍事因應上，報導指出，台灣正為不對稱戰爭做準備，即所謂「豪豬戰略」，其目的為利用台灣島嶼地勢，將使中國軍事登陸變得更加困難，並舉例聯電創辦人曹興誠，日前捐贈30億新臺幣加強國防保衛台灣，不願看到台灣成為另一個香港，是企業家呼應政府加強國防典範。

另外，中國在裴洛西訪台後，發布台灣問題白皮書，內容雖然強調「和平統一」，但不排除未來使用武力。報導指出，台灣居地緣戰略位置，中國、美國及日本政經利益皆在此處，特別是中國聲稱控制八成魚類資訊豐富之南海及油田，欲占據海上商業往來之重要樞紐之野心昭然若揭。

對於中共是否武力犯台，報導表示，雖然目前無任何跡象表明中國即將入侵台灣，然而軍事行動始終存在北京計畫中。而大西洋理事會高級研究員曾表示，中國亦有許多方式增加對台壓力，如封鎖台灣經濟及港口，甚至進一步在政治上孤立台灣，以試圖增加對台施壓，並促使台與中國進行談判；然而，俄羅斯對烏克蘭之災難性入侵，使得北京對侵台的可能性更加小心謹慎評估。

 

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