旅遊新體驗　「麗多森林」推動跨森DO旅行種樹救地球

▲長弘生技董事長周姵妏、麗多森林溫泉酒店總經理楊碧霞、市議會副秘書長杜淑卿(由右至左)響應種樹愛地球活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

旅遊，是碳排放量非常大的活動，如何讓旅遊也能為「淨零碳排」盡心力？座落於桃園楊梅區的麗多森林酒店結合綠色冀泉社企、南和國際旅行社，22日邀請地方社福團體，於麗多森林舉行「種下希望共Do森活」種樹活動，未來將共同推動跨森DO旅行計劃。

麗多森林溫泉酒店總經理楊碧霞表示，森林是麗多的特色，也是飯店的根本。面對疫情以及地球暖化，麗多和專注環境保護的綠色冀泉社企，攜手南和國際旅行社，三方共同推動環保永續深度旅行計劃，邀請來桃園入住麗多森林的旅客，種樹救地球，也希望支持森 Do 旅行，成為淨零轉型化衝突為機會的社會工程，倡議公民參與，支持這項綠色工程。

▲「麗多森林」的綠景。（圖／麗多提供）

楊碧霞說，地球暖化不應該是一個議題，應該是我們所有的地球人都要做的社會責任，麗多森林溫泉酒店所屬的麗勝集團總裁陳和錦，是最佳種樹護林的指標企業家之一，對於麗多森林全台首創的森DO旅行計劃，所種的樹種以台灣原生種、高經濟價值的牛樟樹為主，未來小樹長成大樹，其衍生的經濟價值將做為投入社福活動經費，達到企業對環境永續、愛心持續的社會責任。

包括：桃園市政府秘書長黃治峯、市議會副秘書長杜淑卿、長弘生技董事長周姵妏、綠色冀泉社企創辦人陳宇華、南和國際旅行社執行長翁琳育、桃園旅行商業同業公會理事長呂中豪、會稽國小校長鄭家興帶領足球隊小朋友、台灣世界展望會、桃園市真善美基金會董事長謝秀琴、藍迪兒童之家院長李雪櫻等百名地方人士，出席這項種樹愛地球活動。