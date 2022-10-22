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新北市議員張錦豪競選總部成立！風雨中500人到場支持高喊凍蒜　

▲▼ 新北市議員張錦豪競選總部成立 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市議員張錦豪競選總部成立 ，張錦豪氣勢十足。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

九合一大選戰進入倒數階段，新北市議員張錦豪今天成立競選總部，張錦豪黨內好人緣，新北市長候選人林佳龍、民進黨前主席卓榮泰、立法委員沈發惠等人出席支持，張錦豪表示，做人正派是他的做人原則，清清白白不畏強權可以讓他講話大聲，爭取建設更有力道！

新北市長候選人林佳龍今（22）天行程滿檔，首戰到汐止，之後又到中和、土城區分別為市議員張錦豪、張維倩及市議員候選人彭一書聯合競選總部成立站台，其中首站張錦豪汐止總部，吸引500多名不畏風雨的鄉親參加。

來到汐止出席張錦豪聯合競總成立，林佳龍致詞，張錦豪歷練豐富，也請鄉親支持他高票連任。林佳龍也談起未來將推動和汐止有關的大華系統交流道接汐止道路拓寬、金龍湖開發、倉儲整合等交通政策，若未來擔任市長，會持續推動國一南下入口增設匝道等建設，解決汐止的交通、水利問題。

張錦豪則說，今天有超過500名的鄉親朋友頂著大雨到場支持，讓錦豪感動萬分，錦豪會銘記大家的支持與今日的感動，繼續努力堅持走，「正派」是他做人原則，他是很有正義感的天秤座，跟他當朋友的應該可以感受的出來。

他對朋友、對弱勢絕對力挺，他的正義感有時會因此得罪人，或擋人財路那也就抱歉了。他相信做人清清白白、不畏強權，就可以讓我講話大聲，爭取建設時可以更有力道。

▲▼ 新北市議員張錦豪競選總部成立 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北市議員張錦豪競選總部成立，力求連任，500名鄉親不畏風雨到場支持  。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北市議員張錦豪競選總部成立 。（圖／記者戴上容翻攝）

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