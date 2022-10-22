快訊／6縣市豪雨特報！明北台灣濕冷「晚上再降3°C」　下周雨區曝

▲部分縣市出現豪大雨。（圖／記者陳煥丞攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（22日）受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，除了中部降雨不明顯外，其他地區都有出現下雨。中央氣象局晚間發佈6縣市豪雨特報，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，宜蘭縣平地有局部豪雨發生，基隆北海岸、大台北地區及桃竹山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局提醒，今晚到明（23日）白天台灣附近水氣仍多，加上東北季風增強，桃園以北、東半部地區及中南部山區降雨機率高，尤其東北部地區、基隆北海岸及大台北山區容易出現局部大雨或豪雨，東部地區也有局部大雨發生的機率，晚上之後水氣減少，雨勢有機會趨緩，至於新竹以南大多為多雲，午後有局部短暫陣雨。

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▲6縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，白天高溫約24度，到了晚上則會降到21度左右，其他地方白天高溫仍可以來到27至31度，晚上之後也會轉涼，低溫約23、24度，請多添加衣物以免著涼。

氣象局預估，下周一、下周二（24日、25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼；水氣減少，剩下大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；到了下周三（26日）東北季風稍減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫稍回升；東北部地區有局部短暫雨，大台北山區及東部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼降雨及溫度預測。（圖／氣象局提供）

氣象局表示，下周四至下周六（27日至29日）台灣附近盛行偏東風，迎風面水氣有逐漸增多趨勢，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；30日至11月1日東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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