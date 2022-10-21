熱帶低壓不排除成颱「奈格」　路徑似尼莎！週末共伴效應防致災雨

▲熱低壓路徑圖（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

週末又有熱帶低壓隨著東北季風的共伴效應，在北台灣、東半部轟炸豪大雨。氣象專家吳德榮透露，該熱低壓路徑類似「尼莎」，且仍有些微發展成颱的機率。根據維基百科，若颱風生成根據排序將命名為「奈格」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(21日)晨因晴空「輻射冷卻效應」，截至5：58平地最低氣溫在依序為苗栗(西湖鄉)15.1度。白天各地為晴到多雲；東北部偶有局部短暫雨，氣溫回升；傍晚起迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨。白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼。

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▲週六至下週一(22至24日)熱帶低壓通過巴士海峽(右圖)，路徑類似「尼莎」、但強度較弱。

週六至下週一(22至24日)熱帶低壓通過巴士海峽(右圖)，路徑類似「尼莎」、但強度較弱；進入南海後，仍有些微發展成颱的機率。週六、下週日、熱帶低壓與東北季風仍有「共伴效應」，但較「尼莎」當時的「共伴效應」弱；迎風面「劇烈降雨」雖不及上波，但因發生的位置大部分重覆，對含水量已達臨界值的地區，容易「致災」、仍有威脅；屆時應注意氣象局發布的相關特報，並請謹慎防範。背風面中南部影響小，偶有局部短暫雨的機率。

下週一降雨緩和，下週二、三(25、26日)天氣好轉。週六晚起至下週一北台氣溫逐漸下降、轉涼微冷，中南部氣溫稍降；下週二、三各地白天氣溫回升，早晚偏涼微冷。這波冷空氣、全台平地最低氣溫大約降至17度左右。

▼左圖：中央氣象局21日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓在台灣東南東方海面，向西移動，將穿過巴士海峽，轉西南西、往南海前進；強度逐漸增強。右圖：20日20時歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，週六至下週一(22至24日)熱帶低壓通過巴士海峽，轉西南西、往南海前進；路徑與左圖類似。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）