週末「共伴效應」北北基5縣市豪大雨　熱帶低壓有可能成颱

▲熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今(22)日臺東縣(蘭嶼)有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

有可能發展成颱的熱帶低壓，今明兩天通過巴士海峽，氣象局發佈「熱帶性低氣壓特報」，提醒經過的船隻要注意橋陣風以及強浪。另外熱帶性低氣壓由於共伴效應影響，今明北部山區、東北部山區會有劇烈雨勢發生。氣象局目前針對北北基宜東發佈豪大雨特報，民眾要注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，熱帶低壓在巴士海峽，向西轉西南西移動、往海南島南方海面前進；強度逐漸增強。今、明(22、23日)兩天熱帶低壓通過巴士海峽，路徑類似「尼莎」、但強度較弱；進入南海後，有「些微機率」發展成颱。

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▲熱帶低壓在巴士海峽，向西轉西南西移動、往海南島南方海面前進。

熱帶低壓其外圍環流與東北季風仍有「共伴效應」，使得最大降雨發生在離中心較遠的北部山區及東北部山區，雨量雖遠不及上波，但因發生地點高度重疊，對含水量已達臨界值的地區，仍有「致災」的威脅；應注意氣象局發布的特報、謹慎防範。

背風面中南部受影響很小，偶有局部短暫飄雨的機率。今晨各地低溫大都在21至23度；今日北台濕涼，中南部白天微熱、早晚涼；各地氣溫：北部23至27度，中部21至33度，南部21至33度，東部22至29度。明日冷空氣南下，北台氣溫漸降、濕涼微冷，中南部氣溫略下降。

下週一(24日)清晨北部、東半部仍有局部短暫雨，白天起至下週四(27日)天氣好轉，各地大多晴時多雲，東半部、山區偶有零星飄雨的機率。下週一、二北台白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；下週三、四各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。下週一、二全台平地最低氣溫大約降至17度左右。

▼左圖：中央氣象局22日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓在巴士海峽，向西轉西南西移動、往海南島南方海面前進；強度逐漸增強。右圖：最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，路徑類似中央氣象局「潛勢預測圖」。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）