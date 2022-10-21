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22號颱風「奈格」最快週日生成！對台影響曝　雨彈熱區出爐

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▲週末將出現較大降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

隨熱帶性低氣壓接近巴士海峽，今天下半天轉有雨天氣，氣象局表示，熱帶低壓預計今晚到明天清晨通過巴士海峽，將帶來水氣開始降雨，北部、東北部嚴防大雨；熱帶低壓預估遠離台灣進入南海後，將有機會發展成輕度颱風，時間點可能在週日(10/23)。未來若呈台，屆時將成第22號颱風「奈格」Nalgae。

氣象局今上午也發布熱帶性低氣壓特報，上午8時在恆春東南東方400公里海面上，向西移動，時速22公里，今、明(10/21~10/22)兩天巴士海峽及東沙島海面將有8至9級強陣風且風浪偏大；今至明晨台南至桃園、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、綠島和蘭嶼等易有8至9級強陣風；今日東南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

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氣象局表示，目前台灣東南東方海面有個熱帶低氣壓，今晚到明天清晨將通過巴士海峽進入南海，並將帶來水氣，預計今晚開始迎風面地區將開始降雨，週六、週的北部、東半部有局部大雨，尤其基隆、宜蘭可能有局部豪雨。

隨著熱帶低氣壓往西移動，預計今晚開始，迎風面降雨會增加，氣象局說明，今天晚上到明天會以比較偏西方向通過巴士海峽，明天到西南部海域，以西或西南西方向進入南海，進入南海有機會發展成輕度颱風，今、明兩天則是以熱帶低壓通過台灣南方海面和外海機率高，受外圍雲系影響，今明兩天降雨增多。

▲▼熱帶性低氣壓TD26最新路徑。（圖／氣象局）

▲熱帶性低氣壓TD26最新路徑。（圖／氣象局）

氣象局指出，熱帶低壓未來逐漸往南海前進，進入南海後比較有機會發展成颱風，時間點可能在週日23日附近，無論是否成颱，今晚到明天離台灣最靠近，雲系對台灣東半部、北部會有影響，局部地區會有大雨。

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