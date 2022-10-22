13元肉包內餡「多到炸出來」！他一口咬下氣瘋：老闆良心不會痛？

▲包子吃起來美味又方便，路邊時常可見有店家販售。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

肉包是華人社會常見的傳統點心，許多豆漿店、小吃店都有販售。不過，大陸一名網友日前購買肉包，看見包子頂部「肉餡炸出」的模樣，還感到相當期待，沒想到一口咬下瞬間氣炸，怒斥「老闆你的良心不痛嗎」，貼文曝光後，讓不少大陸網友感到傻眼。

這名網友在網路上分享2張照片，第一張照片是從肉包的頂部向下拍攝，可以看見肉包上方有許多肉餡，就像是內餡包不住、從開口處滿出來的模樣。

豈料網友咬了一口，才發現其中的端倪，瞬間氣得痛罵，「三塊錢（人民幣，下同，約新台幣13元）的肉包，老闆你的良心不痛嗎？」

▼網友看到肉包頂部有肉餡，還以為是多到滿出來，殊不知一口咬下超空虛。（圖／翻攝微博）



而依據照片畫面，網友一口咬下後，才發現肉包內部全都是白色麵體，這顆「肉包」根本只是頂部塗了一些肉餡的「饅頭」。

眾人看完離奇的畫面，不禁留言直喊，「這家的饅頭還有肉啊，真良心」、「老闆：你不說我都不知道這一籠忘記包餡兒了」、「老闆：肉很貴的，你以為啊」、「笑死我了，哈哈哈哈哈哈」、「三塊錢的肉，全長肚臍眼兒了」、「人與人之間最基本的信任也沒有了嗎？」

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