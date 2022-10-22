不能讓2018年韓國瑜式噩夢重演　林飛帆：用全力守住八年的光榮成果

▲林飛帆表示，他真心希望2018年韓國瑜那種為了勝選，不斷唱衰、抹黑高雄的作法，不會在其他城市重演。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

選戰倒數35天，各地選情進入衝刺階段，桃園市長候選人鄭運鵬10月21日抽完號次後，隨即與民進黨副秘書長、政策平台召集人林飛帆展開車隊掃街，爭取更多市民朋友的支持。林飛帆表示，這幾年在桃園市長鄭文燦的五星級施政下，桃園的人口增加21萬人，許多國民黨延宕難產的公共建設終於開始動工，台商回流投資也落腳桃園，讓桃園市民很有光榮感，但韓國瑜2018年糟蹋高雄的作法殷鑑不遠，這次選舉他和鄭運鵬將用盡全力，守住這八年執政光榮的成果。

「這八年並不是過眼雲煙」林飛帆說，這段時間在全國或桃園輔選他都有很深的感觸，八年前好幾個過去被認為難以撼動的城市，都出乎意料地翻轉，而且民進黨的地方首長贏得執政之後，並沒有把民眾的支持視為理所當然，從北部的基隆、桃園、新竹，到南部的高雄和屏東，大家都是把一天當作好幾天來打拚，努力讓城市脫胎換骨。

林飛帆表示，這些城市都快速的發展，讓許多市民的城市光榮感都隨之誕生，雖然在前進的過程中，執政黨一定有可以做得更好的事情，但他真心希望2018年韓國瑜那種為了勝選，不斷唱衰、抹黑高雄的作法，不會在其他城市重演。他強調，政黨政治互相競爭是必然的，但不應該為了選舉的考量，而糟蹋一個城市，抹滅掉這幾年政府和民眾的共同努力。

林飛帆說，選舉已經進入最後階段，桃園這幾年的進步和發展市民都看的到，不僅國民黨時期延宕的機場捷運順利通車，軌道建設快速展開，公園綠地、親子共融公園等公共設施快速增加，人口也大幅增加21萬人，成為六都最年輕的都市，接下來他會和鄭運鵬一起拚盡全力，延續鄭文燦的優質施政，不讓高雄的噩夢重演，守住民進黨八年執政光榮的成果。