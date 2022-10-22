和女同事出差上床！女友竟原諒「我不介意」　他嚇到不讀不回

▲男友和女同事上床。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間最重要的就是「忠誠」。一名女網友透露，近日男友和女同事發生關係，並說平時太忙了，沒有時間交女友，但她選擇大方原諒，還說其實自己不介意，結果對方被她的反應嚇到，只冷淡回說「明天說吧」就不讀不回了。文章曝光後隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」曬出對話紀錄，看到男友下班後本來要打電話，但等了一段時間沒有動作，之後才坦承在出差時和女同事發生關係。但她看到後非常淡定，表示其實之前已經有猜到了，「我知道你有其他人，你就一次說清楚吧」，也透露從最近的冷淡和不耐煩，就已經知道對方可能劈腿了，但還是說「沒事，你幸福就好」。

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▲男友坦承劈腿。（圖／翻攝自Dcard）

男友看到後回應，「你聽到的反應，應該是跟我分手吧？」但原PO認為自己的反應不是重點，「重點是你的想法」，對方則解釋，「我發現我根本沒時間交女朋友，我太忙了」，且要她做決定，是否要繼續交往。原PO表示自己不介意，結果換男友傻眼，「我都跟人家發生關係了，你還想繼續？」並說2人繼續在一起，只會讓女方更難過、寂寞。

可是原PO仍選擇大方原諒，表示「不會難過呀，我不在時有人陪你很好呀，也不寂寞，生活很充實，我也很忙，所以沒關係」，男方看到後則是冷淡說「明天說吧」，但她不放棄繼續說，「你還愛我的話就繼續，不愛我的話，說再多都是徒勞」。

▲原PO不在意男友出軌。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，2人的對話就停在這裡，和男友是在網路上認識的，剛交往沒多久，沒想到最後卻被劈腿，「那個說很愛很愛我的人消失了，不過還好，已經習慣了，網路戀愛遇到這樣的人好像很正常，大家都只想玩玩，沒有人要認真，畢竟認真就輸了，看來我輸得很徹底」。

不少人看到後紛紛表示，「他好像很意外你不介意，不過感覺他在等你提分手欸」、「沒擔當的傢伙，分手不敢提」、「別難過，下一個會更好」、「妳那句我不介意應該讓他傻眼，想說這女人是瘋了嗎？怎麼跟re的不同啦」、「渣男的共同點之一，甜言蜜語，看來他之前用的真是爐火純青」、「你也太卑微了，可以打醒自己嗎」、「他只是想等你先說出口，減輕自己的罪惡感」。