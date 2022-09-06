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約宜蘭民宿烤肉「沒房給你睡」　他苦惱：該去嗎？鄉民全笑了

▲▼燒肉,烤肉,炭烤,油煙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友今收到女同事邀約，表示周五訂了宜蘭民宿烤肉，問他是否要參加，不過已無剩餘房間，必須當天來回，這讓他不禁猶豫，「到底要不要去？」而PO文也掀起熱論，不少鄉民直言，就是去當分母的。

網友在PTT發文提到，「女同事剛剛約我星期五要不要去宜蘭烤肉，她們一群人訂了民宿，可以烤肉，還有游泳池，但前提是沒有房間可以睡了，說烤完我就可以先回台北，她們隔天再自己搭客運回去。」

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原po不禁陷入苦惱，直呼「答應就可以載妹去宜蘭，還可以看她們穿比基尼玩水，但不能住，有點機掰。」

對此，鄉民們一面倒搖頭，笑虧「話說特地請人來當分母，我覺得蠻機掰的」、「笑死...有夠可悲」、「分母工具人你好」、「沒看過被當工具人還這麼開心的」、「先不說真假，這有點羞辱人了吧」、「幫忙當人頭攤錢跟當苦力啊」。

▲▼ 民宿,客廳,看房子,沙發。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，也有網友分析道，「連假出遊通常是早就約好的，誰該出車載人也都是分配好的，到今天才約你，而且只約你烤肉不給你住，應該是有人早上臨時有事晚上才會到，所以才找你應急當備用工具人，到時候你想留下來，同事一定會跟你說不能加人，加人的話要多收錢，然後說一個很高的數字勸退你，但你也不用怕，硬一點就直接睡在車上跟他硬碰硬，到時候一定要上來跟鄉民分享後續。」

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