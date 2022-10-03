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男友突變超黏…竟因「抱了學姐40分鐘」　妹子曝交往細節網轟爆

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲男友曾精神出軌。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者朱祖儀／綜合報導

如果另一半精神出軌，還要原諒嗎？一名女網友表示，最近男友突然變得很黏，之後才突然坦承，有一天晚上抱著學姐聊了40分鐘。這讓她想起對方先前曾精神出軌後，因此提了分手，但對方道歉後又和好了，只是她仍無法忘記對方的背叛，不知道該如何原諒。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友是異地戀，但不會限制對方，只要報備就可以和異性出門。日前對方和一名學姐去吃飯，但將近半夜12點都沒有任何消息，於是她傳訊息詢問狀況，對方只簡單說在聊天就忘了時間，但之後就突然變得非常黏人，一直說想要她陪伴，回訊息速度也變得非常快，還開始甜言蜜語。

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過了2天後，男友才坦言，當天會這麼晚回家是因為學姐畢業後就要回台中，於是在回家前詢問「可不可以抱妳一下」，學姐也答應了，之後2個人就抱在一起聊天長達40分鐘，「面對面抱著學姐腰的那種」。原PO聽到後想起男友先前曾精神出軌過，為此感到相當難過，但對方仍不斷強調她就是自己心中的理想女友，「那我就不懂…為什麼他覺得我這麼好，他還會這樣…」。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲男友抱了學姐40分鐘。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO無法接受男友的行為，於是提了分手，但對方堅持挽回，也希望她可以相信自己一次，因此2人最後沒有分開，可是現在事情過了1個月，她每次想到對方抱學姐，就會忍不住腦補畫面，又會覺得非常難過，不知道要如何調整心態，「再麻煩給我一些原諒男友一時糊塗的方法」。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲原PO不知道要如何原諒男友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「我是不太相信單純抱著聊40分鐘欸」、「還在問什麼如何原諒，不要原諒好嗎」、「下一次就直接帶別的女生開房間了吧，為何要如此糟蹋自己？寧缺勿濫，他很渣欸」、「下次就是在床上純抱抱了」、「你也太傻，感覺就是學姊沒有真的要他，他才回來守自己碗裡的」、「以後他就會仗著妳會原諒他，一直慣性做出你沒安全感的事」。

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