趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」　她暈船：1個天堂1個地獄

▲小叔來借住，原PO忍不住在床上連結了。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「人生真的好難。」一名人妻慚愧表示，老公輪班賺錢養家，體力越來越差，而小叔健身練出好身材，甚至事業有成，某夜趁著老公上班後，原PO忍不住出軌了。回想那激情一夜，讓她讚嘆「床上功夫跟老公比也是一個天堂一個地獄」，如今她暈船又帶著罪惡感求問，「如何面對接下來的人生，真的很迷惘？」

一名女網友在Dcard表示，她婚後6年在家專職帶小孩，而老公輪班性質，體力已大不如前，放假就躺在床上睡覺，完全叫不出門，久而久之，原PO只好放生老公，僅能獨自帶著孩子出門踏青，「我知道老公辛苦工作是為了支撐家裡，但難免會覺得失落、活守寡的感覺。」

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直到近日老公的弟弟來借住，短短一周時間竟讓原PO出軌暈船。原PO無可自拔直呼，這位小叔有著陽光形象，積極健身保持身材，又非常喜歡小孩，甚至對人生充滿理想，事業也頗有一番成績，與老公簡直天差地遠。

某天老公上班後，小孩也睡了，原PO兩人越聊越起勁，而身體也不自覺越線了，「沒想到小叔給我的感受是前所未有的美好，就連床上功夫跟老公比也是一個天堂一個地獄，雖然對老公很抱歉，但事實就是如此。」

事後，原PO越想越愧疚，「我對小叔說這只是個意外，死也要把秘密帶進棺材，他點頭同意就離開了。」如今原PO對婚姻開始產生懷疑，「是否還愛著老公，摸著熟睡的小孩臉龐，不曉得該如何面對接下來的人生，真的很迷惘？」

文章曝光後，底下網友火力全開罵爆，「妳也可以出去工作啊，就沒那麼多時間東想西想，或是多花點心力幫你老公養好身體吧」、「這麼喜歡上來討砲」、「現在多是雙薪家庭的情況下，能有老公穩定的收入讓妳沒有後顧之憂，不是拿來出軌偷吃的理由」、「老公辛辛苦苦工作，妳在那邊外遇，對得起他嗎，離婚吧，爛人配一對剛好」、「下個月再出一篇：我懷了小叔的孩子」、「你老公值得更好+獨立...更有理想的另一半」。

▲網友質疑是創作文。（圖／翻攝Dcard）



事後原PO回應，尤其看到這位網友所說的，「老公因為工作關係輪班，為了顧這個家，小叔對人生充滿理想，事業頗有成就，為何你會覺得天差地遠？老公努力認真工作，就因為妳是他的天，努力的撐起這個家，撐起這片你與他的天地，你老公 真的很可憐」，讓她整個哭爆，「我是老公的天，他撐起屬於我們的天地，我卻做了對不起他的事，只是一直哭。」

豈料，原PO最後又自爆，「昨晚老公出門上班後，小叔來敲我房門，心中再次怦然悸動，人生真的好難。」讓網友傻眼回應，「該醒了，創作夠了嗎」、「沒事啦，做都做了，一次兩次已經沒差了」、「滿流暢的欸，應該會有續集吧」。