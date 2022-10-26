黃珊珊手諭惹議！他曝北市城博效益　「如此揮霍公帑適合當首長？」

▲台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲動用市府第二預備金辦「台北城市博覽會」，民進黨市議員簡舒培爆料，計畫來源竟是無黨籍台北市長候選人黃珊珊手諭，對此，立委許智傑表示，台北城博效益不如基隆、新竹，預算卻破億，該筆預算更是前副市長黃珊珊一份「手諭」決定，「台北市民可得睜大眼睛檢視，黃珊珊這樣揮霍公帑，適合擔任首都市長嗎？」

市府舉辦台北城市博覽會，為編列預算還動支二備金，更有議員踢爆，北市府除了花光近9千萬元，還另外動用各局處預算及一備金1262萬元，包含萬大線預算、平均地權基金、停管基金都不放過，對此，北市府回應，一切依法行政。

對此，許智傑指出，根據報導，台北市辦城市博覽會，12天只來10.5萬人次，預算卻破億元，反觀新竹城市博覽會9天吸引25萬人次，花費5400萬元，基隆城市博覽會10天來了101萬人次，才花費4000萬元。台北市辦展，平均每吸引一人看展要花1000元、新竹210元、基隆才40元。

對於北市城博效益，許智傑表示，沒人反對行銷城市，但那些都是人民血汗錢，如何用最少的資源，創造最大的效益，民進黨執政做得到，為什麼柯文哲市府做不到？

許智傑指出，而且據說這筆預算，正是前台北市副市長黃珊珊任內「手諭」決定的，「台北市民可得睜大眼睛檢視，以黃珊珊這樣的規劃能力，揮霍公帑，適合擔任首都市長嗎？」