來台探親語言不通求助警所　警秒開wifi助日籍旅客報平安

▲日籍旅客欲打電話回國報平安，因語言不通而求助警所。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

來台探親的日籍旅客川村女士因急欲與日本家報平安，卻因手機無漫游又僅會日語無法詢問求助，21日晚在兩位熱心民眾的陪同下來到桃園警察分局武陵所，員警陳涵慈想起大學蔡姓同學正在日本大阪國際外語專門學校進修，立即透過LINE與其聯繫和幫忙翻譯，迅速幫忙川村女士開通派出所wi-fi，讓女士透過LINE與家人聯繫上，說明狀況回報平安。

▲▼警方透過翻譯獲知原委後，開通wi-fi讓日籍旅客得以與家人報平安。（圖／桃園警分局提供）

昨晚21時30分許，日籍旅客川村女士在兩位熱心民眾的陪同下來到桃園警察分局武陵所，他們表示川村女士似乎有急事須協助，但因語言不通無法瞭解，所以帶她來找警察幫忙，員警凌偉哲及鄭偉廷立即關懷詢問，但川村女士只會說日語，雙方無法明確的溝通。

員警陳涵慈想起大學同學蔡先生，正在日本大阪國際外語專門學校進修，立即透過LINE與其聯繫，請他透過電話翻譯溝通，原來川村女士住在台灣的妹妹生病了，她心念妹妹健康獨自來台探望，來台之後想打電話回日本向家人報平安，手機沒有設定漫遊、旅店又無法撥國際電話，想詢問又語言不通真不知如何是好，員警透過蔡先生的翻譯，迅速幫忙川村女士開通派出所wi-fi，讓女士透過LINE與家人聯繫上，說明狀況回報平安，川村女士對於台灣民眾及警察熱忱幫忙，表達誠摯的謝意。