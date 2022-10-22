台灣以「中華台北」捐220萬美元　促APEC聚焦合作數位創新及海廢

▲蔡英文再度指派張忠謀任2022年APEC領袖代表。（圖／總統府提供，下同）



實習記者李密／台北報導

亞太經合會（APEC）11月14日起，將在泰國曼谷舉行，而APEC「經濟領袖會議」則於11月18日、19日登場，外交部22日表示，我國以「中華台北」名義捐款220萬美元，支持APEC會員在數位創新、海廢、微中小企業等範疇合作建構需求，盼促進區域經濟整合、包容及永續成長，並增強APEC政策研究與分析能量。



外交部今表示，本次捐助對象包括APEC支援基金的一般計畫基金、數位創新子基金、海洋廢棄物管理與創新子基金、微中小企業子基金共4項基金，以及APEC政策支援小組。此筆捐款由外交部國際組織司長吳尚年、APEC秘書處執行長雷貝卡・瑪麗亞（Rebecca Fatima Sta Maria）於上周簽署備忘錄確認。

吳尚年表示，中華台北致力於持續參與APEC，並為APEC加強經濟與技術面的合作倡議做出貢獻。吳尚年強調，我方將繼續促進APEC成員的能力建設需求，APEC表示捐款中約100萬美元將用於幫助數位創新成長，促進永續，特別是在中小企業、海廢管理等領域，促成兼容經濟。

APEC說明，額外的資金將用於減少海洋垃圾，並改進陸地與海洋資源管理，促進技術、金融創新發展，以防止、減少污染。支持APEC會員建構合作需求，促進區域經濟整合、包容及永續成長，並增強APEC政策研究與分析能量。

雷貝卡執行長則說，目前APEC正面臨前所未有的挑戰，必須砥礪前行並加強合作，確保為人民創造一個永續的未來，強調APEC的核心是會員間互相分享經驗及實踐、探索創新想法，並促進有利所有會員的合作，相信支持永續性與包容性成長將有助於建立一個有彈性的未來，並減輕今日面臨的不確定性。