不爽俄羅斯侵烏！俄經長APEC發言　戴琪率4國代表離席抗議

▲美國帶領4國代表在APEC開幕典禮中退席，以抗議俄國的入侵行為。（圖／翻攝自推特／APEC）

記者葉睿涵／編譯

多名知情人士透露，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在21日的亞太經濟合作會議（APEC）中，率領4國刻意在俄羅斯代表發言時退席，以表達抗議俄羅斯侵略烏克蘭的行為。

據路透社報導，擁有21個成員的亞太經濟合作會議組織，21、22日在泰國曼谷舉行貿易部長會議。不過，2名泰國官員和2名外交官告訴路透社，戴琪在俄羅斯經濟部長芮希尼科夫（Maksim Reshetnikov）準備發布開幕式談話時，率先起身離場，而日本、加拿大、澳洲和紐西蘭等國代表也隨即退場。

官員們指出，這5國代表離席的舉動，是為了對俄羅斯在2月24日向烏克蘭發動侵略行為，導致數千平民喪命、數百萬烏克蘭人流離失所，同時還在世界各地造成經濟影響表示抗議。也有外交官透露，發起抗議的5個國家希望在22日發布的聯合聲明中，對俄羅斯的戰爭使用「更強硬的措辭」。

泰國商務部長Jurin Laksanawisit表示，儘管APEC的會議中途有人突然退席，但會議的進展依舊十分順利；即使APEC最後可能無法發表聯合聲明，但這場會議不會因此而宣告失敗。另一名泰國官員也透露，發起抗議活動的5國代表在芮希尼科夫發言結束後已重返會場。