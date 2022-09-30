南華早報：習近平「口頭確認」出席APEC　拜登可能缺席

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「習拜會」傳出變數，《南華早報》指出，大陸國家主席習近平「口頭確認」（verbally confirms）參加11月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，但美國總統拜登似有可能缺席。

報導指出，泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）透露，大陸外交部長王毅曾向泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）表示，習近平「口頭確認」將參加11月18日至19日舉行的APEC峰會。

據報導，拜登的孫女娜歐蜜（Naomi）預計在11月19日舉行婚禮，拜登可能因為要參加而無法出席APEC峰會。對此，塔尼指出，泰國仍在協調拜登出席的相關事項，「我們在盡一切努力，說服所有APEC領導人參加峰會。」

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

另外，白宮曾告知泰國駐美國大使館，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將代表拜登出席APEC峰會。

據悉，今年APEC峰會將於11月18至19日在泰國曼谷舉行。《華爾街日報》日前曾引述消息人士稱，習近平11月將先前往印尼參加G20峰會，兩天後再轉往泰國曼谷，參加APEC峰會，期間可望與同場出席的拜登舉行場邊的「習拜會」。