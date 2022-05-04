黃偉哲讓「海廢」大翻身　台南重現保麗龍的春天

▲今年台南市政府將和光寶科技及宏恩塑膠公司合作，將屬於海廢的保麗龍研發轉變成可循環利用的商品，創造保麗龍海廢的另一個春天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區淺海浮筏式牡蠣養殖所用保麗龍浮具，屬C級保麗龍，廠商回收處理意願低，每年回收後招標委託廠商去化處理，讓市府相當頭痛，市長黃偉哲表示，往後不用再擔心找不到廠商來協助去化處理了，今年市府將和光寶科技及宏恩塑膠公司合作，將屬於海廢的保麗龍轉變可循環利用商品，創造保麗龍海廢春天。

黃偉哲指出，每年7月淺海浮筏式牡蠣禁養期前，漁民會將使用2至3年已不堪使用之保麗龍浮具，帶回集中，並由台南市府委託廠商進行去化，每年約20噸，因其屬C級品質，處理困難，農業局每年均需以每噸約5萬元的高單價，委託廠商去化成次級原物料，供摻雜至其他塑膠原物料作成較低品質的塑膠製品。但自今年開始，光寶科技攜手國內的塑膠回收大廠宏恩塑膠，共同合作提出海廢塑膠回收的解決方法；其出發點是基於企業社會責任及協助解決海廢處理問題，主動與農業局接洽合作，表達願意承擔及協助解決這些每年造成市府困擾的海廢。在此同時，光寶所帶領的團隊深入研究海廢材料特性，利用先進的塑膠改性技術製作成原料，不但可節省公帑，亦可解決海洋塑膠污染問題，且對廠商善盡企業的社會責任形象，有正面加分，創造多贏的局面。

光寶科技總經理邱森彬亦指出，人類未來所需面對兩大環境問題，便是溫室氣體效應與海洋污染問題。光寶多年來與供應商夥伴合作，除了台南，也已協助了金門、馬祖、澎湖、新竹、台中等沿海地區解決海廢問題，目前正準備將努力的成果推展至更多海岸地區；此次，為減少運送保麗龍之成本及碳足跡，選擇與台南在地廠商合作，將海廢材料搜集不易、製作成本高、物性差等不利於商業運轉的條件，轉變成為受消費者喜愛新型態的環保產品，不但Recycle，同時進一步做到Reuse。創新的模式將可幫助海廢變成可循環再利用的資源，這種商業模式，不儘是在台灣，就算是在世界上也是非常先進的創舉，各沿海區域如有合作意願，均可與該公司聯絡人企業品牌價值發展處趙文瑾，電話: 02-8798-2888 #6517聯繫，期許共同營造美麗的海洋及海岸環境。

台南市農業局長李建裕最後呼籲，市府持續努力減少保麗龍的使用，未來2年亦將規劃，修法禁用保麗龍當作淺海浮筏式牡蠣養殖之浮具，並透過使用其他硬式改良式浮具、或新式蚵棚，來替代保麗龍之使用，惟在尚未完全禁用保麗龍前，保麗龍海廢之有效回收及循環再利用仍為重要課題，期許漁民主動落實回收，並透過光寶科技整合提出的創新模式，結合夥伴宏恩塑膠將其有效之再利用，為台南市的海岸環境保持整潔，同時建構台南市循環經濟的架構與規模。