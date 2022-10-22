煞到正妹店員！外送員天天門外站崗...送禮猛求愛　跟騷法判刑

▲賴姓外送員愛慕食堂正妹員工，每天到店門外看她2次，員工嚇到報警求助，賴男被依跟騷法判刑2月。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者蔡怡萍／新竹報導

一名在新竹地區的賴姓熊貓外送員，自從到某食堂取餐、認識店員小倩（化名）後一見傾心，以1天2次的頻率到食堂店門口癡情守望，頻頻送禮、傳訊，還用foodpanda訂餐系統投稿留言，就算小倩表明已有男友，賴男仍不停發動攻勢，小倩只好報警，審理後依跟蹤騷擾罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，也成為新竹第一件跟蹤騷擾防制法案件判刑的案例。

根據判決，賴男在新竹從事外送工作，今年6月間因取餐而到某食堂，認識了食堂員工小倩，賴男從此心生愛慕之意，開始每天2次站在食堂對面朝店內盯梢，每次至少半小時到1小時，並頻繁送禮物、寄信，透過各種通訊軟體示愛，還拿工作用的foodpanda訂餐系統投稿、傳送干擾訊息，小倩多次拒絕或已讀不回，甚至說有男友了，但賴男依然死纏爛打，小倩不堪其擾只好報警求助。

檢警調查後，賴男瘋狂行徑已造成小倩心生畏懼，構成今年6月甫上路的跟蹤騷擾防治法，依法提起公訴，法院審理後，判處賴男有期徒刑2月，可易科罰金2萬元，仍可上訴。