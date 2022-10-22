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抽到12號被酸「十惡不赦」　陳時中：這樣的形容不禮貌

▲▼陳時中赴內湖洲尾社區（週美里、行善里）拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中赴內湖洲尾社區（週美里、行善里）拜票。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中22日上午赴內湖洲尾社區徒步拜票，在地立委高嘉瑜以及議員參選人李建昌、江志銘、何孟樺等人也都現身同台。針對選舉號次抽到12號被用諧音酸「十惡不赦」，陳時中說，「用這樣的形容詞我想都是不禮貌的事情，我們是不會做這種事情」。

隨著選舉進入最後倒數階段，陳時中22日也進行首次徒步型的家戶拜票，受訪時說，大家都要盡自己的力量去努力，今天來跟3位候選人還有里長候選人還有高家於委員，跟我一起合體來拜託大家。

而今天上午恰好3組候選人都在內湖、南港選區，陳時中說，沒有所謂尬場的問題，各自候選人、各自努力；陳表示，大家都團結一心，從立委到議員到里長，「大家都一條心，所以沒有尬場，拼命、努力爭取大家支持」。

接著陳時中提到，昨天選舉號次抽到12號，代表他會全日型的跟大家做服務，服務12區，沒有任何一個區要放棄，每一個區都是努力的目標，也希望得到12區的支持，「帶著12萬分的感謝、感激的心，拜託大家」。

至於抽到12號之後隨即有側翼網軍在酸「12不赦」？陳時中說，「用這樣的形容詞我想都是不禮貌的事情，我們是不會做這種事情」。

▲▼陳時中赴內湖洲尾社區（週美里、行善里）拜票。（圖／記者宋良義攝）

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