　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李克強明年卸任後高機率淡出　中共政治局4常委未進中央委員名單

▲▼中國國務院總理李克強坦承，中國第2季經濟發展極不尋常，超出預期的因素帶來嚴重衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／美聯社／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共20大22日閉幕，中共第20屆中央委員會成員也已經選出，從名單中可以發現，包含國務院總理李克強在內的4名現任政治局常委都不在其中，這也代表著，李克強明年3月結束10年總理任期之後，很可能就此淡出政壇。

李克強現年67歲，擔任過3屆政治局常委，並從2013年起接替溫家寶出任國務院總理，在任將近10年。

▼中共20大閉幕。（圖／記者任以芳攝）

▲▼中共二十大,20大閉幕。（圖／記者任以芳攝）

原先外界預測，李克強可能在卸任總理後，轉任全國人大常委會委員長，但現在不在中央委員會的名單之中，代表明年3月總理卸任後，他很可能淡出政壇。

中共第20屆中央委員會成員共205人，現任的政治局7名常委中，僅剩習近平、王滬寧，以及趙樂際3人還在名單中，李克強、栗戰書、汪洋、韓正4人則已不在其中；外界猜測，即將在明天（23日）選出的新一批政治局7名常委中，有4個位置可能都會是新面孔。

中共第20屆中央委員會名單：

丁學東、丁薛祥、萬立駿、習近平、馬興瑞、馬曉偉、王寧、王凱（河南）、王凱（解放軍）、王勇、王浩、王強、王鵬、王毅、王小洪、王廣華、王仁華、王文全、王文濤、王予波、王正譜、王東明、王偉中、王志軍、王秀斌、王滬寧、王君正、王忠林、王受文、王春寧、王莉霞（女，蒙古族）、王曉暉、王祥喜、王清憲、王蒙徽、巨乾生、毛偉明、尹力、尹弘、巴特爾（蒙古族）、艾爾肯·吐尼亞孜（維吾爾族）、石泰峰、葉建春、馮飛、曲青山、任振鶴（土家族）、莊榮文、劉寧、劉偉、劉小明、劉發慶、劉青松、劉國中、劉金國、劉建超、劉俊臣、劉振立、劉海星、齊玉、許勤、許昆林、許學強、孫金龍、孫紹騁、陰和俊、嚴金海（藏族）、李屹、李偉、李希、李強、李乾傑、李小新（女）、李鳳彪、李書磊、李玉超、李樂成、李邑飛、李尚福、李國英、李炳軍、李橋銘、李曉紅、李鴻忠、楊誠、楊志亮、楊學軍、肖捷、肖培、吳漢聖、吳亞男、吳政隆、吳曉軍、何衛東、何立峰、何宏軍、鄒加怡（女）、應勇、汪海江、沈春耀、沈曉明、沈躍躍（女）、懷進鵬、張工、張軍（最高檢）、張林、張又俠、張升民、張玉卓、張慶偉、張紅兵、張宏森、張雨浦（回族）、張國清、陸昊、陸治原、陳剛、陳旭（女）、陳一新、陳小江、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、努爾蘭·阿不都滿金（哈薩克族）、苗華、林武、林向陽、易會滿、易煉紅、羅文、金壯龍、金湘軍、周強、周乃翔、周祖翼、鄭柵潔、鄭新聰、孟凡利、孟祥鋒、趙龍、趙剛、趙一德、趙樂際、趙曉哲、郝鵬、胡中明、胡玉亭、胡昌升、胡和平、胡春華、胡衡華、鐘紹軍、信長星、侯凱、侯建國、俞慶江、俞建華、賀榮（女）、賀軍科、秦剛、秦樹桐、袁華智、袁家軍、鐵凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐麟、徐西盛、徐忠波、徐起零、徐德清、殷勇、高翔、高志丹、郭普校、唐仁健、唐登傑、黃銘、黃強、黃守宏、黃坤明、黃建發、黃曉薇（女）、龔正、常丁求、庹震、梁言順、梁惠玲（女）、諶貽琴（女，白族）、董軍、韓俊、韓文秀、景俊海、程麗華（女）、傅華、童建明、謝春濤、藍天立（壯族）、藍佛安、樓陽生、雷凡培、慎海雄、蔡奇、蔡劍江、裴金佳、潘岳。

▲▼中共二十大,20大閉幕。（圖／翻攝新華社）

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
快訊／今本土+35601　另增52死
唾棄廖老大！老闆怒改「最難喝的飲料」開幕更紅　現場爆買照曝光
只加1筆 「5＋5＋5＝550」　男童瞄一眼秒解出
蔡尚樺324字再發聲哭了！　「喬完奶對比照」曝光
臺大東森生技產學高峰會打造健康大未來　王令麟盼行銷國際成為台
父親臨終前告知「水缸裡有便當盒」！3姊弟開完崩潰痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李克強明年卸任後高機率淡出　中共政治局4常委未進中央委員名單

習近平宣布「20大」閉幕　「反對台獨」寫入中共黨章

中共二十大閉幕「胡錦濤中場休息離席」　離開時與習近平簡單交談

小貓突身體僵硬、沒呼吸！他急心肺復甦「壓胸1小時」真的救回來

「好想舔你的X頭」！媽媽誤傳情話到家長群組　竟被網友肉搜出身份

史上首次！中外記者集體夜核酸　二十大閉幕「最嚴」綠碼保衛戰

開啟習連任新時代？中共二十大今閉幕　新一屆領導班子23日亮相

小豬6.8地震「被埋廢墟45天」！瘦50公斤還活著　飼主一看激動掉淚

父親臨終前告知「水缸裡有便當盒」！3姊弟開完崩潰痛哭

22歲脫褲女「襯衫被扯破」坐公園草地哭喊！路人圍觀　真相曝光

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

8旬老師傅打開百年保險櫃　花40分鐘揭彰化「黃金傳說」

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

光良金鐘謝「無名英雄」們！　開唱《少年》、《天堂》掀回憶

李克強明年卸任後高機率淡出　中共政治局4常委未進中央委員名單

習近平宣布「20大」閉幕　「反對台獨」寫入中共黨章

中共二十大閉幕「胡錦濤中場休息離席」　離開時與習近平簡單交談

小貓突身體僵硬、沒呼吸！他急心肺復甦「壓胸1小時」真的救回來

「好想舔你的X頭」！媽媽誤傳情話到家長群組　竟被網友肉搜出身份

史上首次！中外記者集體夜核酸　二十大閉幕「最嚴」綠碼保衛戰

開啟習連任新時代？中共二十大今閉幕　新一屆領導班子23日亮相

小豬6.8地震「被埋廢墟45天」！瘦50公斤還活著　飼主一看激動掉淚

父親臨終前告知「水缸裡有便當盒」！3姊弟開完崩潰痛哭

22歲脫褲女「襯衫被扯破」坐公園草地哭喊！路人圍觀　真相曝光

砲轟黃珊珊「投機份子」　連勝文：民進黨在北市再差也有3成5

「韓總來台中」今昔藍營共主竟未同台　盧秀燕19字回應了

公益診療！嘉義長庚醫療團隊為安仁家園孩童健檢　

高雄楠梓自撞事故！小貨車失控衝上分隔島　車頭撞毀駕駛受傷

快訊／今本土+35601「連3天跌破4萬」　另增52死

點交法拍屋驚見白骨　最倒楣得標人解套僅能「告法院」

韓國柴柴「戴耳機」化身小店員　眼神死不情願端坐：要下班了沒

小黃超狂迴轉！小客車挨撞後衝路旁「打保齡球」　14機車全倒

嘉基骨鬆中心「骨折聯合照護」　服務5百骨質疏鬆患者

唾棄廖老大！老闆怒改「最難喝的飲料」開幕更紅　現場爆買照曝光

大陸熱門新聞

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

「好想舔你的X頭」！媽媽誤傳情話到家長群組

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

中共20大閉幕　「反對台獨」寫入黨章

豬被埋廢墟45天　瘦50公斤還活著

中共二十大閉幕「胡錦濤中場休息離席」

新郎不是我！妹妹上陣拜堂娶親

開啟習連任新時代？中共二十大今閉幕

22歲脫褲女「襯衫被扯破」公園哭喊！路人圍觀

記者史上首次集體夜核酸　

整件漏風！7000元鏤空羽絨外套被罵到下架

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

聽到習說一定實現祖國統一　她熱淚盈眶無比激動

更多熱門

相關新聞

中共20大閉幕　「反對台獨」寫入黨章

中共20大閉幕　「反對台獨」寫入黨章

中國共產黨第二十次全國代表大會（20大）22日在北京人民大會堂閉幕，中共總書記習近平宣布，中共20大勝利閉幕。同時，大會宣讀黨章修正案決議草案時，提到將「反對台獨」寫入中共黨章。

中共二十大閉幕「胡錦濤中場休息離席」

中共二十大閉幕「胡錦濤中場休息離席」

記者史上首次集體夜核酸　

記者史上首次集體夜核酸　

開啟習連任新時代？中共二十大今閉幕

開啟習連任新時代？中共二十大今閉幕

總統不敢做　那讓國家主人來做！

總統不敢做　那讓國家主人來做！

關鍵字：

中共二十大20大

讀者迴響

熱門新聞

劉雨柔、楊皓如正式撕破臉！深夜爆哭：這就妳水準

蔡尚樺爆乳過頭道歉了！鬆口認「我很後悔」

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

外甥來家裡玩突安靜！他見絕望一幕崩潰

趙小僑女兒3月大確診疑腦炎「緊急送ICU」！

醫示警：「這1位置痛」小心是胃癌！有3症狀已中末期

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

Lulu奪下主持人！黃子佼兌承諾

金鐘獎／一領完獎…背景男聲突制止喊「佼哥」！

嬤過世前　黑狗晚上8點吠叫保護

快訊／12:38發生規模4.5地震！最大震度3級

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

更多

最夯影音

更多
恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人
小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面