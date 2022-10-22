李克強明年卸任後高機率淡出　中共政治局4常委未進中央委員名單

▲大陸國務院總理李克強。（圖／美聯社／達志影像）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共20大22日閉幕，中共第20屆中央委員會成員也已經選出，從名單中可以發現，包含國務院總理李克強在內的4名現任政治局常委都不在其中，這也代表著，李克強明年3月結束10年總理任期之後，很可能就此淡出政壇。

李克強現年67歲，擔任過3屆政治局常委，並從2013年起接替溫家寶出任國務院總理，在任將近10年。

▼中共20大閉幕。（圖／記者任以芳攝）



原先外界預測，李克強可能在卸任總理後，轉任全國人大常委會委員長，但現在不在中央委員會的名單之中，代表明年3月總理卸任後，他很可能淡出政壇。

中共第20屆中央委員會成員共205人，現任的政治局7名常委中，僅剩習近平、王滬寧，以及趙樂際3人還在名單中，李克強、栗戰書、汪洋、韓正4人則已不在其中；外界猜測，即將在明天（23日）選出的新一批政治局7名常委中，有4個位置可能都會是新面孔。

中共第20屆中央委員會名單：

丁學東、丁薛祥、萬立駿、習近平、馬興瑞、馬曉偉、王寧、王凱（河南）、王凱（解放軍）、王勇、王浩、王強、王鵬、王毅、王小洪、王廣華、王仁華、王文全、王文濤、王予波、王正譜、王東明、王偉中、王志軍、王秀斌、王滬寧、王君正、王忠林、王受文、王春寧、王莉霞（女，蒙古族）、王曉暉、王祥喜、王清憲、王蒙徽、巨乾生、毛偉明、尹力、尹弘、巴特爾（蒙古族）、艾爾肯·吐尼亞孜（維吾爾族）、石泰峰、葉建春、馮飛、曲青山、任振鶴（土家族）、莊榮文、劉寧、劉偉、劉小明、劉發慶、劉青松、劉國中、劉金國、劉建超、劉俊臣、劉振立、劉海星、齊玉、許勤、許昆林、許學強、孫金龍、孫紹騁、陰和俊、嚴金海（藏族）、李屹、李偉、李希、李強、李乾傑、李小新（女）、李鳳彪、李書磊、李玉超、李樂成、李邑飛、李尚福、李國英、李炳軍、李橋銘、李曉紅、李鴻忠、楊誠、楊志亮、楊學軍、肖捷、肖培、吳漢聖、吳亞男、吳政隆、吳曉軍、何衛東、何立峰、何宏軍、鄒加怡（女）、應勇、汪海江、沈春耀、沈曉明、沈躍躍（女）、懷進鵬、張工、張軍（最高檢）、張林、張又俠、張升民、張玉卓、張慶偉、張紅兵、張宏森、張雨浦（回族）、張國清、陸昊、陸治原、陳剛、陳旭（女）、陳一新、陳小江、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、努爾蘭·阿不都滿金（哈薩克族）、苗華、林武、林向陽、易會滿、易煉紅、羅文、金壯龍、金湘軍、周強、周乃翔、周祖翼、鄭柵潔、鄭新聰、孟凡利、孟祥鋒、趙龍、趙剛、趙一德、趙樂際、趙曉哲、郝鵬、胡中明、胡玉亭、胡昌升、胡和平、胡春華、胡衡華、鐘紹軍、信長星、侯凱、侯建國、俞慶江、俞建華、賀榮（女）、賀軍科、秦剛、秦樹桐、袁華智、袁家軍、鐵凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐麟、徐西盛、徐忠波、徐起零、徐德清、殷勇、高翔、高志丹、郭普校、唐仁健、唐登傑、黃銘、黃強、黃守宏、黃坤明、黃建發、黃曉薇（女）、龔正、常丁求、庹震、梁言順、梁惠玲（女）、諶貽琴（女，白族）、董軍、韓俊、韓文秀、景俊海、程麗華（女）、傅華、童建明、謝春濤、藍天立（壯族）、藍佛安、樓陽生、雷凡培、慎海雄、蔡奇、蔡劍江、裴金佳、潘岳。