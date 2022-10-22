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大陸 大陸焦點 特派現場

中共新任政治局常委「明午亮相」　將是未來5年「最高領導層」

▲▼ 二十大、閉幕、胡錦濤離席 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共「二十大」閉幕 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共「二十大」22日於北京人民大會堂閉幕，共選出205名中央委員，《新華社》報導，中共第二十屆中央委員會第一次全體會議（一中全會）將於23日選出新任的中央政治局常委，並於當日中午12時與中外記者見面。

「一中全會」將由新一屆的中央委員參與，選出政治局委員、政治局常委，以及中共中央總書記。依照慣例，中央政治局常委都會在選出後與記者見面，這同時也是中共新一任最高領導層的首次亮相。

▼中共第十九屆中央政治局常委5年前亮相的畫面。（圖／新華社）

▲▼中共十九屆中央政治局常委亮相。（圖／新華社）

常委的排序也有著特別的意義，排名第一的常委通常身兼中央總書記、國家主席、中央軍委三大職務，排名第二的常委則出任行政部門最高領導人（國務院總理），排名第三的則是立法部門最高領導人（全國人大常委會委員長）。

值得注意的是，現任的中共政治局7名常委中，只有習近平、王滬寧，以及趙樂際3人還在新一屆的中央委員會名單之中，李克強、栗戰書、汪洋、韓正4人則已不在其中。

而由於4名現任政治局常委都未入中央委員會名單，外界也猜測，新任政治局常委將會有4個位置會是新面孔。

▼中共總書記習近平。（圖／翻攝CCTV）

▲▼中共二十大,20大閉幕。（圖／翻攝CCTV）

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