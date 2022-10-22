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大陸 大陸焦點 特派現場

史上首次！中外記者夜晚集體核酸　二十大閉幕「最嚴綠碼保衛戰」

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會將於今上午（22日）閉幕，參加採訪的中外媒體也進行史上最嚴「綠碼保衛戰」。超過上百名記者被通知21、22日兩天早晚必須在指定時間內做核酸檢測，《東森新媒體ETtoday》記者直擊媒體昨晚九點多開始，閉環區都是排隊人潮，所有記者集體晚間做檢疫。不少外媒覺得不可思議，好奇拍照留影。中共二十大活動也創下疫情之後，媒體採訪史上最嚴格紀錄。

中共二十大今即將閉幕，所有中外媒體被告知「提前三天」閉環，天天做一次核酸檢測。直到昨21日上午，防疫規則再度改變，大會通知所有記者一天兩檢「早晚」做核酸。

▲▼ 二十大、中外媒體、晚上做核酸 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 二十大、中外媒體、晚上做核酸 。（圖／記者任以芳攝）

▲中外媒體晚間在「指定時間」排隊做核酸 。（圖／記者任以芳攝）

為了精準掌控核酸檢測報告出爐時間，二十大組委會指定檢疫時間段，分別是早上7點到9點、晚上9點到11點。《東森新媒體ETtoday》記者直擊，大概晚上八點半之後，超過上百位記者跑百米卡位排隊，大家都想早一點做完檢疫，創下史上媒體記者「集體」晚上做核酸紀錄。

由於人數實在太多，造成檢疫大塞車，二十大組委會加開另一條拍對動線。先前做檢疫只查身份證，曾昨晚開始要求看記者證、身分證以及報房號，三重確認媒體身份。

一位不願具名東南亞記者表示，他是第一次體驗「中國式防疫」覺得非常不可思議，在他國家已經試著開放，只有大陸還是堅持防疫，每天做核酸掃碼讓人有些緊張，擔心是否會被「彈窗」。

▲▼ 二十大、中外媒體、晚上做核酸 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 二十大、中外媒體、晚上做核酸 。（圖／記者任以芳攝）

▲媒體記者登記證件後多看好幾眼確認。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者也觀察，確實這幾天許多記者登記證件後，回頭再多看「好幾眼」資料有沒有問題，先前傳出有中外記者證件資料上傳有誤，差點影響採訪，事後都有得到解決。

疫情之後，大陸舉行重要官方活動都會要求「閉環防疫」。舉例從疫情開始連三年的兩會，通知中外媒體前一天進駐指定地點，一天一檢即可。二十大採訪活動卻是史上最嚴，記者步但提前閉環、天天核酸，最後變成一天兩檢制度，足以顯示大陸官方疫情防控已經是最高層級。

▲▼ 二十大、中外媒體、晚上做核酸 。（圖／記者任以芳攝）

▲媒體記者「閉環區」出現環境採樣員抽檢。（圖／記者任以芳攝）

除了中外記者、工作人員必須核酸檢測，近期「媒體閉環區」也出現環境採樣員，專門鎖定餐廳區、記者新聞中心席位區等人多地方，用棉花棒採集樣本數，確保沒有漏網之魚。

二十大組委會如此嚴密防疫，是否涉及23日新一屆領導班子會見中外記者有關。二十大採訪期間多半是視訊會議，外界猜測大陸官方維穩謹慎的行事風格，新七常委亮相是否有可能線上視訊，又或者維持實體見面會，截至目前相關單位沒有具體說明。

二十大今閉幕流程，全體二十大代表先正式投票選出二十大中央委員會及中央紀委，結尾由總書記習近平發表重要講話。二十大閉幕後一天，中央委員會將於23日舉行「一中全會」，選出新一屆中共領導班子，包括政治局委員、常委及中央軍事委員會。按慣例會後新一屆中央政治局常委會和中外記者會面。

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