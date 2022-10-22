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大陸 大陸焦點 特派現場

中共二十大閉幕「胡錦濤中場休息離席」　離開時與習近平簡單交談

▲▼中共20大,二十大閉幕,胡錦濤離席。（圖／達志／美聯社）

▲中共二十大閉幕，中共前領導人胡錦濤下半場離席。（圖／達志／美聯社）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會將於今（22日）上午九點閉幕，全體二十大代表將正式投票選出二十大中央委員會及中央紀委。高齡97歲江澤民依然缺席，中共前領導人胡錦濤趁中場休息時，在旁人攙扶下離席，並未參加閉幕式。

二十大閉幕會前半場是投票環節，沒有開放媒體拍攝，大陸官媒也沒有直播，僅在上午九點以發快訊方式，正式宣布閉幕開始。接近上午11點半，投票結束，大會中場休息時間，中外媒體陸續進來拍攝。

▲▼ 二十大、閉幕、胡錦濤離席 。（圖／記者任以芳攝）

二十大閉幕，胡錦濤席位空出。（圖／記者任以芳攝）

此時，胡錦濤稍微跟工作人員交談，趁媒體進場時間，快速離開現場。閉幕下半場開始，總書記習近平左手邊位子空出，十分突兀。相較中共十九大閉幕，江澤民、胡錦濤全程參與，五年後的二十大，江澤民全缺席，胡錦濤只參與開幕，閉幕選擇離席。

二十大閉幕後，將召開二十屆一中全會和二十屆中央紀律檢查委員會第一次全體會議，選舉產生新一屆中央領導機構和中央紀律檢查委員會領導機構。

全會將選舉中央政治局委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記；根據中央政治局常務委員會的提名，通過中央書記處成員，決定中央軍事委員會組成人員。一中全會結束後，新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。

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