開啟習連任新時代？中共二十大今閉幕　新一屆領導班子23日亮相

▲中共第二十次全國代表大會將於今（22日）閉幕 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會將於今（22日）閉幕，全體二十大代表將正式投票選出二十大中央委員會及中央紀委，外界關注上次缺席的高齡97歲江澤民是否會出席參與投票？緊接著選舉會後，總書記習近平將發表重要講話。閉幕後一天，中共新一屆領導班子將於明23日亮相，外界也熱議二十大人事佈局是否遵循「七上八下」常規？外媒分析人選條件必須「忠誠」。大陸學者田飛龍接受《東森新媒體ETtoday》訪問則認為，「七上八下」屬於常規政治，在民族復興這個特別歷史時段，會有例外和變通，主要選擇適合的人在適合的崗位上。

▲新一屆中央政治局常委23日將同中外記者見面。（圖／記者任以芳攝）

二十大閉幕後-選出中共最高決策層

中共二十大主席團昨21上午舉行第3次會議，通過二十大各代表團差額預選產生的第二十屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員候選人名單草案，差額比例均高於8%，根據大會選舉辦法規定和日程安排將提交各代表團醞釀。

經二十大代表資格審查委員會審查，確認2296名代表資格有效，將代表490多萬個基層黨組織和9600多萬名黨員出席二十大。將於今正式投票選出第二十屆中央委員會及中央紀委，選舉後由總書記習近平發表重要講話。

外界關注「中共最高決策層」何時出爐？二十大閉幕後，將召開二十屆一中全會和二十屆中央紀律檢查委員會第一次全體會議，選舉產生新一屆中央領導機構和中央紀律檢查委員會領導機構。

全會將選舉中央政治局委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記；根據中央政治局常務委員會的提名，通過中央書記處成員，決定中央軍事委員會組成人員。一中全會結束後，新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。

▲外界高度預測，大陸領導人習近平將於二十大開啟歷史性第三任期。（圖／路透）

外媒預測「他」開啟第三任期

二十大閉幕後，召開「一中全會」選出中共新一代領導班子，選舉結果將毫無懸念，外界預估習將繼續連任中共最高領導人，不少中外媒體激烈猜測總理人選和政治局常委名單撲朔迷離。

回顧2017年10月中共十九大，「習近平新時代中國特色社會主義思想」、「實現中華民族偉大復興的中國夢」被寫入黨章。外界普遍認為，習近平當時已經在釀鞏固黨內核心領導地位。隔年2018年第十三屆人大一次會議正式批準修憲案，取消鄧小平時期定下的國家主席兩屆任期限制，外媒也分析都鋪墊二十大連任之路。

近幾年大陸官媒報導風向圍繞「習核心」基調，整體政治正確的氛圍十分堅定。2021年公布的《中共第三份歷史決議》再度加深習的地位，內文強調，「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」；中共十九屆七中全會發布的公報也突出強調「黨確立習近平同志黨中央和全黨的核心地位」、「兩個確立」和五年來任期政績。

外界高度預測，大陸領導人習近平將在二十大開啟歷史性第三任期，繼續在中共中央政治局常委中排名第一，成為自毛澤東以來，第二位任期最長的中共最高領導人。

▲十九大「一中全會」七常委亮相，五年後二十大最新人事備受關注。（圖／路透）

「七上八下」繼續出現例外？

第十九屆中共中央政治局常委名單習近平（69歲）、 李克強（67歲）、 栗戰書（72歲）、 汪洋(67歲)、 王滬寧（67歲）、 趙樂際（65歲）、 韓正（68歲）。除了習近平，現任常委栗戰書（72歲）、韓正（68歲）兩人年齡已過上限，預料常委席次可能將空出兩個位置。

儘管67歲李克強沒有觸底「七上八下」常規，按法規總理連續任職不能超過兩屆，今年兩會他也預告是最後一任，外界推估可能續留常委、轉任其他職務或退休。第十九屆中共中央政治局25名委員，其中劉鶴（70歲）、楊潔篪（72歲）、孫春蘭（72歲）等9人屆齡，人事動向備受關注。

2002年十六大之後，中共政治生態出現「七上八下」不成文的政治常規，五年一次黨代會召開，滿68歲常委必須離任，67歲可留任，運作近20年時間。這個常規從十九大起被打破，預估二十大可能繼續出現「非常規」調整。

北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「七上八下」按年齡順序接班屬於常規政治，在民族復興這個特別歷史時段，會有例外和變通，主要選擇適合的人在適合的崗位上。

外媒則分析，二十大以後中共組成的核心領導層，用人第一原則要有絕對「政治忠誠」，包括屆時政治局常委的人選。