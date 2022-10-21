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中共二十大主席團今第3次會議　通過中央委員、中紀委預選名單

▲▼中共二十大,20大。（圖／記者任以芳攝）

▲中共二十大主席團今於人民大會堂上午舉行第3次會議。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共二十大主席團今（21日）上午舉行第3次會議，通過二十大各代表團差額預選產生的第二十屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員候選人名單草案，差額比例均高於8%，將提交各代表團醞釀。全體二十大代表將於明22日投票選出第二十屆中央委員會及中央紀委。另外，第二十屆中央委員會23日將舉行「一中全會」，產生新一屆中共領導班子，包括政治局委員、常委及中央軍事委員會。

大陸官媒《央視》今報導指出，中共二十大主席團今上午舉行第3次會議會議，由總書記習近平主持會議。通過經各代表團差額預選產生的二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人名單（草案），決定將名單提交各代表團醖釀。

報導稱，從19日開始，中共二十大各代表團對十九屆中央政治局提出、並經大會主席團通過的二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人「預備人選」名單「進行認真醖釀」。

▲中共中央總書記習近平二十大報告。（圖／記者任以芳攝）

▲全體二十大代表將於明22日投票選出第二十屆中央委員會及中央紀委。（圖／記者任以芳攝）

報導強調，二十大代表們認為，這個名單是「經過嚴密的組織程序、充分發揚黨內民主」產生的，集中了各地區、各部門、各條戰線、各個行業黨的「執政骨幹和優秀代表」，「整體素質優良、結構比較合理、分布比較均衡，群眾基礎比較好，是一個考慮比較周全的方案。」

報導指出20日下午和21日上午，大會舉行各代表團全體會議，先後對中央委員、中央紀委委員和候補中央委員進行了預選。按照大會選舉辦法的規定，預選採用差額選舉辦法，差額比例均多於8%。

報導稱，整個預選工作在大會主席團領導下及監票人監督下「嚴格按照大會選舉辦法進行，預選結果合法、有效」。

據了解，根據大會選舉辦法規定和日程安排，中共二十大今天下午舉行各代表團分組會議，醞釀主席團第三次會議通過的中央委員、候補中央委員、中央紀委委員候選人名單，並於明天22日上午正式選舉。

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