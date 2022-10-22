藍議員痛批「高雄治安敗壞」　綠營提數據狠酸：國小算數都不會

▲高雄大立百貨傳出街頭槍擊案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市街頭昨(21日)凌晨傳出槍響，警方雖在2.5小時內火速破案逮人，但國民黨高雄市議員黃紹庭卻列舉，今年高雄已有3件槍擊案，痛批「治安敗壞」。對此，民進黨高雄市議員黃文益也打臉，今年六都槍擊案最高是新北10件，高雄才是六都最低，「難道藍營的選情已經糟糕到，自稱矽谷工程師出身的議員，連國小的算術都不會了？」。

▲高雄街頭凌晨傳出槍響，警方火速逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃文益指出，高雄市今年至今發生3起槍擊案，除了全數快速偵破以外，高雄的槍擊案件還是「六都最低」。黃文益痛批，所有數據都是透明公開，高雄市今年至今的槍擊案是六都最低，只有3件，最高的是新北市10件、次高的是台北市5件。

▲民進黨高雄市議員黃文益。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃文益也質疑，「黃紹庭到底是最基本的國小數學、表格都不會看，還是他是國民黨內部派來打臉侯友宜的臥底，只有他自己最清楚了。」他也奉勸國民黨，就算選情不利，也不要睜眼說瞎話，避免失了格調，相信全國辛苦的警察同仁乃至全國人民，都不樂見槍擊案的發生。

黃文益也感謝高雄市警方的高效率，每每能夠在案件發生時就在最短時間內破案，辛勤守護高雄市民的生命財產安全。