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張競／美國海軍學會報導「三亞船塢火警」　衛星照片令人存疑

▲▼ 中華戰略學會研究員，前中華民國海軍中權軍艦艦長張競 。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略學會研究員張競，分析三亞船塢衛星空拍照疑點 。（圖／記者任以芳攝） 

文／張競

美國海軍學會新聞網報導聲稱中共解放軍三亞地區外港乾塢發生火警，燒燬塢內2艘小型艦艇
https://news.usni.org/....../dry-dock-in-chinese......

該報導亦被翻譯引述
https://www.chinatimes.com/....../20221021002116......
或是
https://www.youtube.com/watch?v=aqrrP2MGYiw

不過本項報導所刊衛照下列各點令人存疑，在此與各位逐項說明：

首先，若是嚴重火災，必然實施消防灌救，塢內必然可以看到殘留化學泡沫或是水漬，此與衛照所顯示影像不盡吻合。

其次，若是塢內入塢坐墩艦艇起火，火勢造成燃燼污漬涵蓋面如此廣泛，艦艇上層建築以及塢墩必然受損嚴重，不可維持原始坐墩姿態，艦艇極有可能傾側。

再者是塢內起火，塢內側壁應當受到高熱燃煙波及，但是衛照顯示塢壁仍然完整亦無硝煙污漬，此亦與塢內發生火災應有樣態不盡吻合。

最後就是若是塢內發生火災損傷塢內艦艇後，在善後作業完成前，塢側必然進駐消防車待命，以便支援塢體內建消防灌救系統。但在此衛星照片中，並未發現機動消防平臺進駐塢側待命，此亦不符塢內作業常規。

因此黑色污漬應非燃燒所產生燃燼污漬，其散佈樣態比較接近船體除銹噴砂或是噴漆作業，所產生之飛散污漬。

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