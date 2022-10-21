俄戰機朝英偵察機附近射飛彈　俄國防部：技術故障

▲這起事件發生在黑海上空。圖為英國皇家空軍RC-135W偵察機。（示意圖／翻攝自ROYAL AIR FORCE網站）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）證實，俄羅斯蘇-27戰機9月29日曾在英軍一架偵察機附近發射飛彈，發生地點在黑海上空。英方形容，這起事件是一次潛在危險的接觸，而俄羅斯則稱這是技術故障。

綜合英媒衛報、天空新聞等報導，當時英軍一架非武裝的RC-135偵察機正在黑海上空進行例行巡邏，被俄軍2架武裝蘇-27戰機尾隨。儘管這類尾隨行動並不罕見，但華勒斯指出，在這次的接觸中，其中一架蘇-27戰機在英軍偵察機附近發射一枚飛彈。

BREAKING NEWS: A missile was released from a Russian aircraft near an unarmed RAF plane on a routine patrol over the Black Sea, Defence Secretary Ben Wallace says.



Latest: https://t.co/7i6F2jLzLq



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xDsjoqE81c — Sky News (@SkyNews) October 20, 2022

華勒斯形容，這起事件為一場潛在危險的接觸，全程約90分鐘。他在得知消息後，直接向俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）等人表達關切，強調英方偵察機並未攜帶武器，位置在國際空域，也遵循預先通知的飛行路線。

俄羅斯10日回覆，已對這起事件進行調查，宣稱這是蘇-27戰機發生技術故障。華勒斯透露，已向盟國知會此事，英國一度暫停在黑海巡邏任務，但現已恢復，並派戰鬥機護航。

►普丁「核足球」疑曝光！視察動員訓練營 親自試射狙擊步槍

►俄羅斯幼稚園「秀出整排軍火」 向4歲孩子講解AK-47、肩射火箭筒