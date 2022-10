俄戰機朝英偵察機附近射飛彈　俄國防部：技術故障

▲這起事件發生在黑海上空。圖為英國皇家空軍RC-135W偵察機。(示意圖/翻攝自ROYAL AIR FORCE網站)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國國防部長華勒斯(Ben Wallace)證實,俄羅斯蘇-27戰機9月29日曾在英軍一架偵察機附近發射飛彈,發生地點在黑海上空。英方形容,這起事件是一次潛在危險的接觸,而俄羅斯則稱這是技術故障。

綜合英媒衛報、天空新聞等報導,當時英軍一架非武裝的RC-135偵察機正在黑海上空進行例行巡邏,被俄軍2架武裝蘇-27戰機尾隨。儘管這類尾隨行動並不罕見,但華勒斯指出,在這次的接觸中,其中一架蘇-27戰機在英軍偵察機附近發射一枚飛彈。

