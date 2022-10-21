車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」　扛火箭砲合照笑開懷

▲卡狄羅夫的三名兒子扛著火箭砲、拿著機關槍笑著合照。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）先前才說，要將三名未成年兒子送上烏克蘭前線，結果20日果真po出兒子們在戰場上扛著火箭砲、用機關槍掃射的畫面，更強調兒子們很快就會去更前線，在最艱困的地方作戰，四個人還拿著武器開心合照。
卡狄羅夫在Telegram上發文表示，自己3個年僅14歲、15歲和16歲的兒子已被送到烏克蘭前線，「是時候在真正的戰鬥中證明自己了。」從他貼出影片可以看到，這幾個小男孩拿著火箭筒發射砲彈，也朝著前方空地用機關槍瘋狂掃射；卡狄羅夫說，兒子們正在掩護朝敵人陣營靠近的俄軍。
Ramzan Kadyrov claims his three teenage sons (aged 14,15 and 16) visited the front in Ukraine— Francis Scarr (@francis_scarr) October 19, 2022
He says they "went right up to enemy positions and provided covering fire for attacking troops" pic.twitter.com/4XcNp6vGRv
車臣地區以穆斯林居多數，目前由前軍閥卡狄羅夫領導，他也相當力挺俄羅斯入侵烏克蘭，讓車臣部隊加入俄方先鋒部隊。卡狄羅夫說，他的兒子們很快就會到更前線，準備在最艱困的地方作戰。
卡狄羅夫還曾表示，莫斯科應該考慮在烏克蘭使用低當量（low-yield）核武，但克里姆林宮出面反駁指出，「地區領導人有權表達自己的觀點，但即使是在困難時刻，任何評估都應該排除情緒因素，所以我們堅持平衡客觀，在我們國家，只有在相關原則的基礎上才會動用核武。」
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