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鍾東錦稱「竹北人存款1億滿街都是」　在地人傻眼狂道歉

鍾東錦稱「竹北人有個1億的滿街都是⋯」令竹北在地人紛紛傻眼。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦19日接受廣播節目專訪，被問及名下擁有破億存款與破百筆土地，是否擔心遭對手操作、引發仇富心態？沒想到自稱庶民的鍾東錦語出驚人，稱「竹北人有個1億的滿街都是…」此話一出瞬間讓竹北在地人傻眼，紛紛為自己不夠有錢道歉。

鍾東錦上廣播節目《千秋萬世》接受主持人王淺秋專訪，被問及中選會公布他的財產申報內容，名下除了擁有1億多元的存款，還有159筆土地、18筆建物，遭質疑是在玩大富翁。

對此，鍾東錦解釋，自己名下的土地都是鄉下土地，多半是別人不要的「1公頃不到100萬」，強調自己投資眼光與別人不同；房產部分，鍾東錦坦言主要來自夫人，因為岳父岳母剛好相繼過世而增加，詳細物件他也不清楚，強調自己取了個好老婆，「如果沒有這個老婆，我的人生應該是不太一樣…」。

鍾東錦接著說，大富翁的說法是故意引發大眾仇富心態，他不敢說自己很有錢，但必須坦白說「現在竹北人，有個1億、8千萬的人滿街都是啦！」強調自己是誠實申報，不像其他政治人物故意「藏富」，反而質疑民進黨提名人選徐定禎財產申報僅27萬元「當然是假的數字嘛！」何況自己有背了1億多元的貸款，大家卻刻意忽略。

不過鍾東錦稱竹北人「有個1億的滿街都是」的說法馬上引起討論，時代力量新竹縣議員連郁婷就在臉書開酸「竹北人有個1億元是很正常的？對不起我不正常」，在地人也紛紛留言道歉「對不起拉低平均了」「我真是對不起竹北市」「供三小？」「我向竹北鄉親道歉，沒有1億拖累大家」「我是竹北貧民耶」。不少人認為，竹北只有特定地區與族群較為富裕，但多數原本的竹北人口並非如此。

 



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