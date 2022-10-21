　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文號召辣台派齊聚社群之夜　「2022台灣隊」限量海報曝光

▲▼「2022台灣隊」限量設計海報。（圖／民進黨提供）

▲「2022台灣隊」限量設計海報。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨將於28日晚間舉辦2022「社群之夜」，黨主席、總統蔡英文親自出席號召年輕朋友相挺18歲公民權，也為年底選戰、縣市長候選人加溫。蔡英文21日於臉書公布「2022台灣隊」海報，由曾擔任金曲獎視覺設計的設計師陳青琳設計，將在「社群之夜」首度登場，參與社群之夜的辣台派，可搶先獲得限量設計海報。

蔡英文在臉書提到，始終沒有忘記，要留給大家一個更好的台灣。但是，需要很多人的幫忙。民進黨是努力做事的政黨，在今年底的選舉中，推出了有經驗、有執行力的縣市長人選們，組成了「2022台灣隊」，希望能爭取為大家服務的機會。

蔡英文說，2022台灣隊的成員，有些人不畏地方派系與家族，勇於挑戰黑金勢力，有些人要接棒過去成功的經驗，創造更好的城市，更有幾位是要再拚四年，讓大家有更滿意的生活。她拜託大家，2020年支持蔡英文、支持台灣隊長，2022年也請給民進黨的候選人一個機會。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今天是九合一大選抽籤的日子，代表下一個階段的開始，為了和年輕選民做溝通，特別邀請新銳設計師陳青琳，針對民進黨推出的縣市首長候選人，以及蔡英文總統共22人，設計出「2022台灣隊」海報，以蔡英文「台灣隊長」帶領「台灣隊」的意象，在後疫情時代，繼續帶領台灣往下一步邁進。

陳青琳代表作品為金曲30動畫設計、「聲林之王2 Jungle Voice II」節目包裝，並獲得德國IF、以及台灣金點獎等4座獎項，近年曾參與誠品30信義藝術計畫「越夢」、國家兩廳院線上展演「神不在的小鎮」主視覺、「故宮藝術節－女子時光」活動主視覺等。

范綱皓說，「社群之夜」希望透過線上線下串連，和年輕網路世代溝通，邀請支持者不只要出來參加活動，更要在11月26日站出來投票。為使參與者有「辣台派」的身份識別，參加社群之夜，除了能獲得海報外，也準備了其他紀念小物要給支持者們驚喜，將會陸續推出。

范綱皓補充，社群之夜第一波報名在十分鐘內1100座位區即額滿。由於報名太熱烈，預計24日晚間，將加開第二階段的報名名額。

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
金鐘／個人意見批：小S像泰國四面佛　鍾欣凌變某種新奇花卉
鍾東錦稱「竹北人存款1億滿街都是」　在地人傻眼狂道歉
兄弟彩帶拋不出　桃猿確定進台灣大賽
「4生肖」年底絕地大翻身！愛情、事業、財運一路發
金鐘／曾奪17項電視大獎！　陳君天獲特別貢獻獎
路隊長遭罰3000怒公審！　國道警幫P圖3字酸爆
兄弟今晚封王戰　13830人創本季新高！
獨家／焦凡凡「主持處女秀」曝失眠2天！婁峻碩暖心陪練
金鐘／第五度獲獎！《下課花路米》奪兒童節目獎
快訊／台中火警！　1男倒臥門外死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鍾東錦稱「竹北人存款1億滿街都是」　在地人傻眼狂道歉

蔡英文號召辣台派齊聚社群之夜　「2022台灣隊」限量海報曝光

寶可夢GO活動今登場　皮卡丘頂爆炸頭大開電音趴

中國會「逆向工程」造晶片嗎？　人渣文本：媽媽做的菜你能逆向嗎

張善政誇桃園永遠第一　林芸帆：感謝認同民進黨執政好成績

柯志恩邀前總統馬英九陪同掃街：市長投給3　高雄換新衫

今昔藍營共主同台？韓國瑜22日台中站台　與盧秀燕同框機率曝

新北第7選區「議員3席之爭」號次出爐　土地王、律師都參戰

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」　候選人都有話要說

台灣最美魚市場開幕！一群黑衣學生攔截陳其邁　大喊拜託這件事

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

鍾東錦稱「竹北人存款1億滿街都是」　在地人傻眼狂道歉

蔡英文號召辣台派齊聚社群之夜　「2022台灣隊」限量海報曝光

寶可夢GO活動今登場　皮卡丘頂爆炸頭大開電音趴

中國會「逆向工程」造晶片嗎？　人渣文本：媽媽做的菜你能逆向嗎

張善政誇桃園永遠第一　林芸帆：感謝認同民進黨執政好成績

柯志恩邀前總統馬英九陪同掃街：市長投給3　高雄換新衫

今昔藍營共主同台？韓國瑜22日台中站台　與盧秀燕同框機率曝

新北第7選區「議員3席之爭」號次出爐　土地王、律師都參戰

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」　候選人都有話要說

台灣最美魚市場開幕！一群黑衣學生攔截陳其邁　大喊拜託這件事

金鐘時尚／個人意見批：小S像是泰國四面佛、鍾欣凌變熱帶雨林新種花卉

不斷更新／謝謝您！　陳君天、張宗榮特別貢獻獎得主

22歲脫褲女「襯衫被扯破」坐公園草地哭喊！路人圍觀　真相曝光

金鐘獎／郭子乾《大悶鍋》「你腳骨甘有軟Q」原型現身！脫口一句話…全場鼓掌

鍾東錦稱「竹北人存款1億滿街都是」　在地人傻眼狂道歉

台灣人均GDP超越日韓　國發會龔明鑫：不會是曇花一現

恐龍妹「激瘦30kg變正妹」驚豔昔日家教　暈船獻身卻被當砲友

兄弟彩帶拋不出送桃猿進台灣大賽！龍象首次季後賽交手

金鐘獎／82歲陳君天獲特殊貢獻獎「推輪椅上台」哽咽嘆：該謝的人都走了

蔡英文號召辣台派齊聚社群之夜　「2022台灣隊」限量海報曝光

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

政治熱門新聞

嘉市議員最狂候選人！「中空」抽籤

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

桃園市長選戰最新民調曝！　在地議員：他贏了

九合一大選！全台候選人號次一次看

最新民調！張善政支持度38%居冠　擴大領先鄭運鵬11個百分點

獨／神力女超人這次不拿馬桶刷！爆乳妹助選最吸睛

快訊／九合一大選桃園市長號次抽籤出爐

快訊／陳時中選舉號次　抽中12號

快訊／林佳龍號次抽中「1號」　侯友宜派正妹實習生抽中「2」

陳時中抽12號「另類籤王」　網讚「時鐘走好走滿到12」

蔣萬安中籤6號　抽籤過程遭鬧場喊「郭萬安加油」

快訊／新竹市長號次出爐　高虹安抽中6號

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁

更多熱門

相關新聞

林芸帆：感謝認同民進黨執政好成績

林芸帆：感謝認同民進黨執政好成績

針對今（21日）張善政受訪時表示，桃園永遠是第一名城市，鄭運鵬競辦發言人林芸帆表示，感謝張善政先生對於近年來桃園市政的肯定，而不像之前總是惡言相向，看到黑影就開槍。

謝國樑提告　要求登報回復名譽吞敗

謝國樑提告　要求登報回復名譽吞敗

市長投給3　高雄換新衫

市長投給3　高雄換新衫

韓國瑜22日北上站台　與盧秀燕同框機率曝

韓國瑜22日北上站台　與盧秀燕同框機率曝

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」

關鍵字：

2022九合一大選蔡英文民進黨

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

蔡尚樺「胸前晃動」太猛！一轉身全場噴鼻血

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

嘉市議員最狂候選人！「中空」抽籤

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

金鐘獎／紅毯主持不到5分鐘「秒失誤」！

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面