蔡英文號召辣台派齊聚社群之夜　「2022台灣隊」限量海報曝光

▲「2022台灣隊」限量設計海報。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨將於28日晚間舉辦2022「社群之夜」，黨主席、總統蔡英文親自出席號召年輕朋友相挺18歲公民權，也為年底選戰、縣市長候選人加溫。蔡英文21日於臉書公布「2022台灣隊」海報，由曾擔任金曲獎視覺設計的設計師陳青琳設計，將在「社群之夜」首度登場，參與社群之夜的辣台派，可搶先獲得限量設計海報。

蔡英文在臉書提到，始終沒有忘記，要留給大家一個更好的台灣。但是，需要很多人的幫忙。民進黨是努力做事的政黨，在今年底的選舉中，推出了有經驗、有執行力的縣市長人選們，組成了「2022台灣隊」，希望能爭取為大家服務的機會。

蔡英文說，2022台灣隊的成員，有些人不畏地方派系與家族，勇於挑戰黑金勢力，有些人要接棒過去成功的經驗，創造更好的城市，更有幾位是要再拚四年，讓大家有更滿意的生活。她拜託大家，2020年支持蔡英文、支持台灣隊長，2022年也請給民進黨的候選人一個機會。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今天是九合一大選抽籤的日子，代表下一個階段的開始，為了和年輕選民做溝通，特別邀請新銳設計師陳青琳，針對民進黨推出的縣市首長候選人，以及蔡英文總統共22人，設計出「2022台灣隊」海報，以蔡英文「台灣隊長」帶領「台灣隊」的意象，在後疫情時代，繼續帶領台灣往下一步邁進。

陳青琳代表作品為金曲30動畫設計、「聲林之王2 Jungle Voice II」節目包裝，並獲得德國IF、以及台灣金點獎等4座獎項，近年曾參與誠品30信義藝術計畫「越夢」、國家兩廳院線上展演「神不在的小鎮」主視覺、「故宮藝術節－女子時光」活動主視覺等。

范綱皓說，「社群之夜」希望透過線上線下串連，和年輕網路世代溝通，邀請支持者不只要出來參加活動，更要在11月26日站出來投票。為使參與者有「辣台派」的身份識別，參加社群之夜，除了能獲得海報外，也準備了其他紀念小物要給支持者們驚喜，將會陸續推出。

范綱皓補充，社群之夜第一波報名在十分鐘內1100座位區即額滿。由於報名太熱烈，預計24日晚間，將加開第二階段的報名名額。