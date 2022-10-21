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恐龍妹「激瘦30kg變正妹」驚豔昔日家教　暈船獻身卻被當砲友

一名女大十八變的網友不甘被昔日家教當作砲友，卻又捨不得離他而去。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

感情世界裡，有時真心付出，不一定能換來對等回報。一名女大十八變的網友高中畢業後，因升學問題與國中時期景仰的家教老師重逢，結果沒過多久就暈船了，傻傻獻出自己的第一次，可兩人沒有進展成男女關係，因為對方只把她當成砲友，如今想抽身卻又捨不得，令網友紛紛搖頭，勸她別迷信初戀情節了。

原PO今（21日）在Dcard發文訴苦，感嘆一切源自與認識8年家教老師的糾纏不清。原PO回憶，那時還是大學生的家教從國一開始教她，印象中對她相當照顧且有耐心，不但陪她吃飯聊天看電影，也會適時傾聽，給出自單親家庭的原PO一種爸爸的感覺，不過雙方關係很單純。只是原PO升上高中後，老師忙於開設補習班，兩人便斷了聯繫，「但他一直是我最敬仰、最喜歡的老師。」

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直到大學選填志願時，原PO為了尋求建議再度與老師有了接觸。由於原PO已從當初又醜又胖的小胖妹（80公斤），逆襲為52公斤的漂亮妹子，家教再次看到她時為之驚豔，直誇她「變很多、變得很漂亮。」上大學沒多久，原PO就應老師邀請到他家吃宵夜，吃到最後自己就也被「吃掉了」…卻因為原PO家庭關係，兩人再次斷了聯繫，一斷就是3年。

最近原PO在得知老師恢復單身後，上個月再次見面，誰知道對方突然吻了上來，承諾不會只是玩玩，原PO傻傻淪陷後，老師卻改口說不想成為男女朋友，令她難過不已。

「現在的我，只要老師一句，我就趕快飛奔過去他那陪他。」原PO坦承，初夜獻給老師後一直沒有跟別談過戀愛，拒絕過很多追求者，只因還對老師存有一絲期待，如今想跟老師攤牌，卻又擔心對方嫌麻煩不理她，感嘆自己明明只是想收穫一段美好的愛情，卻成了別人口中的暈船仔，更沒想過被別人當成砲友，該怎麼辦才好？貼文一出令不少人同情，網友紛紛勸原PO遠離渣男，別困在師生戀的誘姦套路裡，同時也為自己的衝動負責。



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