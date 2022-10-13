　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國小女童190公分！還沒畢業就入選排球隊　親姊身高也超驚人

▲▼12歲女童身高190公分，還沒畢業就被河南體育局找上，準備加入排球隊。（圖／翻攝微博）

▲12歲女童身高190公分，還沒畢業就被河南體育局找上，準備加入排球隊。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

12歲的孩子通常身體還在成長，身高不會太過驚人。不過，河南信陽年僅12歲的女學生涂學玲雖然國小還沒畢業，身高卻相當驚人，高達190公分，因而引起當地體育局關注，被選為排球隊選手，讓不少網友驚呆。

綜合陸媒報導，涂學玲目前就讀國小6年級，但身高已遠超同齡的同學，高達190公分，因為條件出種，引起了河南省體育局的關注。

河南省體育局的專家親自對涂學玲的身體素質進行檢查，對各方面結果感到滿意，日前還將人選拔到河南省鄭州大學體育學院的球類管理運動中心，進行排球訓練。

▼當地專家親自檢查涂學玲的身體素質，對各方面結果十分滿意。（圖／翻攝微博）

▲▼12歲女童身高190公分，還沒畢業就被河南體育局找上，準備加入排球隊。（圖／翻攝微博）

河南省體育局的工作人員說，涂學玲的身高相當適合打排球，如果是打籃球的話，可能還有點矮，此次選拔已經經過家人同意，其餘同學也都是從青年隊培養，年紀不會差太多，不用怕融入不了。

涂學玲就讀小學的負責人表示，涂父身高較矮，約為170公分左右，涂母身高則較高，約有185公分。此外，涂學玲的姊姊涂學慧目前就讀國中一年級，因為身高也高達186公分，因此已被當地體育局介紹，將到體育中學專門培養，未來可能參加游泳、賽艇、皮艇等水上訓練。

▼涂學玲的姊姊涂學慧身高也相當驚人。（圖／翻攝微博）

▲▼12歲女童身高190公分，還沒畢業就被河南體育局找上，準備加入排球隊。（圖／翻攝微博）

涂家2名女孩驚人的身高曝光，當地人也忍不住感嘆，「真是我們河南那句俗話：爹高高一個，娘高高一窩」、「這也太瘦了，進行體育的話第一項任務就是增重了，這體格排球還好，籃球真怕撞壞了」、「又有一個排球後代」、「這腿跟做了特效似的，可真長啊！」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
做愛這體位最棒！研究曝：男生可消耗211卡　難度超級高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國小女童190公分！還沒畢業就入選排球隊　親姊身高也超驚人

長江乾旱、海水倒灌　上海人開始囤積飲用水

恐怖巨蟒「潛入雞舍」生吞整隻雞！進食畫面曝光…居民嚇壞圍觀

中共19屆七中全會總結5年對台工作：反台獨、堅持一中、九二共識

大陸外交部「力挺動態清零」　發言人：防住疫情，經濟才能穩住！

又髒又累萬人嫌！窮小子卻靠「腳」打造隱密巨頭　產值達400億

學校把草皮當井蓋！國小生一腳踩穿「墜7m深井」亡　家長見屍哭癱

1題講30分鐘！他輔導兒子功課氣到拍桌　下秒「把自己打到骨折」

深圳首現BF.7變異株防疫加碼　抵深者須「三天三檢」

陸地方財政缺錢！山東一地教體系統「過緊日子」：全面壓縮開支

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

超模上空走秀被噴漆！　2分鐘「驚見白色洋裝」

國小女童190公分！還沒畢業就入選排球隊　親姊身高也超驚人

長江乾旱、海水倒灌　上海人開始囤積飲用水

恐怖巨蟒「潛入雞舍」生吞整隻雞！進食畫面曝光…居民嚇壞圍觀

中共19屆七中全會總結5年對台工作：反台獨、堅持一中、九二共識

大陸外交部「力挺動態清零」　發言人：防住疫情，經濟才能穩住！

又髒又累萬人嫌！窮小子卻靠「腳」打造隱密巨頭　產值達400億

學校把草皮當井蓋！國小生一腳踩穿「墜7m深井」亡　家長見屍哭癱

1題講30分鐘！他輔導兒子功課氣到拍桌　下秒「把自己打到骨折」

深圳首現BF.7變異株防疫加碼　抵深者須「三天三檢」

陸地方財政缺錢！山東一地教體系統「過緊日子」：全面壓縮開支

周天瑋談霸權與文明》遊說機構：華府的權力中介

烏克蘭正妹貝娜「淨灘感謝台灣」　與同胞合力清除225公斤垃圾

烤魷魚Low了！他「烤鯊魚」吸引千人朝聖　綠肉讓網笑：我能吃10隻

影／貓咪跳牆N次狂失敗！　暖心正妹拿高腳椅幫墊腳

國小女童190公分！還沒畢業就入選排球隊　親姊身高也超驚人

快訊／邊境解封「首批泰國旅行團」抵達！旅客比愛心狂拍照

台南安平區該改名成「熱蘭遮區」嗎？　網笑：改了很潮

影／妻甜蜜示愛喊：我想你　尪0求生慾1句話打槍

張金鶚／台灣老舊房屋多　維護市容從清洗外觀開始

桃園警照顧病母「每天回家加班2hrs」遭檢舉送辦！　檢察官還清白

鍾麗緹遭傳「買226萬裙被逼離婚」　張倫碩氣炸：現在就要告造謠者！

大陸熱門新聞

恐怖巨蟒生吞整隻雞　進食畫面曝光

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

長江乾旱、海水倒灌　上海人開始囤積飲用水

香港民政署女主任　激戰男友性愛片外流

北大教授自爆「5位數」退休金引議

輔導兒子功課！他氣到骨折

保時捷推「中國標準」菜刀　一把1.1萬

他託朋友幫買大樂透中大獎　最後2人撕破臉

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬 成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

母親幫洗車鋼刷猛擼　他一看泛淚：深刻的母愛

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

白目爸狂搖吊橋　害女兒摔倒墜入空隙

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

大陸外交部力挺動態清零　發言人：防住疫情，經濟才能穩住！

更多熱門

相關新聞

林口「福林幼兒園」無奈停辦　3億求售610坪校地

林口「福林幼兒園」無奈停辦　3億求售610坪校地

3年前曾發生憾事，鬧上新聞版面的林口「福林幼兒園」以3.05億元開價求售。在地里長透露，憾事發生後，該校經營者碰上許多無奈，覺得心灰意冷，可能為此結束經營。房仲則分析，該地土地面積達600坪，興建住宅大樓的效益遠高於經營幼兒園。

癌疲憊致3成癌患中斷治療　營養點滴補體力

癌疲憊致3成癌患中斷治療　營養點滴補體力

TOYOTA將推「入門7人座新休旅」

TOYOTA將推「入門7人座新休旅」

大腦秘密　我們都是倖存的資優生

大腦秘密　我們都是倖存的資優生

醫：運動飲料「中等～劇烈運動1hr↑」才要喝

醫：運動飲料「中等～劇烈運動1hr↑」才要喝

關鍵字：

女童身高排球運動

讀者迴響

熱門新聞

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

美軍官爆《遊戲王》作者是為救人才溺斃

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

《肉蒲團》波神淡出8年近況曝！　「肉變鬆顯老」洩體態

台南山區上空驚見飛碟！民眾喊：轉過來了

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

快訊／高雄鼓山鐵皮工廠大火　火舌竄破屋頂

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面