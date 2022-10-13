國小女童190公分！還沒畢業就入選排球隊　親姊身高也超驚人

▲12歲女童身高190公分，還沒畢業就被河南體育局找上，準備加入排球隊。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

12歲的孩子通常身體還在成長，身高不會太過驚人。不過，河南信陽年僅12歲的女學生涂學玲雖然國小還沒畢業，身高卻相當驚人，高達190公分，因而引起當地體育局關注，被選為排球隊選手，讓不少網友驚呆。

綜合陸媒報導，涂學玲目前就讀國小6年級，但身高已遠超同齡的同學，高達190公分，因為條件出種，引起了河南省體育局的關注。

河南省體育局的專家親自對涂學玲的身體素質進行檢查，對各方面結果感到滿意，日前還將人選拔到河南省鄭州大學體育學院的球類管理運動中心，進行排球訓練。

▼當地專家親自檢查涂學玲的身體素質，對各方面結果十分滿意。（圖／翻攝微博）



河南省體育局的工作人員說，涂學玲的身高相當適合打排球，如果是打籃球的話，可能還有點矮，此次選拔已經經過家人同意，其餘同學也都是從青年隊培養，年紀不會差太多，不用怕融入不了。

涂學玲就讀小學的負責人表示，涂父身高較矮，約為170公分左右，涂母身高則較高，約有185公分。此外，涂學玲的姊姊涂學慧目前就讀國中一年級，因為身高也高達186公分，因此已被當地體育局介紹，將到體育中學專門培養，未來可能參加游泳、賽艇、皮艇等水上訓練。

▼涂學玲的姊姊涂學慧身高也相當驚人。（圖／翻攝微博）



涂家2名女孩驚人的身高曝光，當地人也忍不住感嘆，「真是我們河南那句俗話：爹高高一個，娘高高一窩」、「這也太瘦了，進行體育的話第一項任務就是增重了，這體格排球還好，籃球真怕撞壞了」、「又有一個排球後代」、「這腿跟做了特效似的，可真長啊！」

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