橋頭地檢10天查4賄選案　送口罩白米賄選...市議員候選人10萬交保

▲橋頭地檢署最近10天查獲4起賄選案。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

年底大選今（21）日進行號次抽籤，選舉即將開跑。橋頭地檢署最近10天內陸續查獲4起賄選案，其中一名市議員候選人涉嫌贈送口罩、防疫酒精、米、麵等物品，向選民要求投票支持，檢方偵查後諭知候選人以10萬元交保。

橋檢指出，檢察官鍾岳璁昨（20）日指揮高雄市調處、左營分局、楠梓分局偵辦某議員候選人賄選案，經執行搜索並通知相關涉案人共計16人到案，檢察官訊問後認該候選人等4人涉嫌以贈送口罩、防疫酒精、米、麵等民生物資向選民要求投票支持，犯罪嫌疑重大，諭知該議員候選人、競選辦公室許姓主任、林姓副主任、賴姓助理分別交保10萬元、10萬元、3萬、3萬元。

除了這起市議員候選人的賄選案，橋頭地檢署還在11日、18日、19日分別在仁武、梓官、旗山等區，查獲3起里長選舉的賄選案件，相關涉案人也以3萬到15萬元不等的金額交保。

橋頭地檢署強調，對於即將到來的大選，必將秉持有聞必查，有據必查，有據必辦的信念，積極查緝，防堵不法情事辦之信念，且對於檢舉人身份均有嚴謹保密措施，呼籲民眾勇於檢舉不法（檢舉專線呼籲民眾勇於檢舉不法（檢舉專線 0800-024099撥通後按44），共同為乾淨選舉努力。