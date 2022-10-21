　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／彰化神秘保險櫃打開了　80歲老師傅解密百年「黃金傳說」

▲芬園鄉百年保險櫃開箱了。（圖／芬園公所提供）

▲芬園鄉百年保險櫃開箱了。（圖／芬園公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

開箱了！芬園鄉百年神秘保險櫃，傳說中裡面藏有金條和文件，為了一窺內部保存的珍貴歷史資料，公所懸賞開鎖獎金從5千元加碼到1萬元，今天1名來自台中的80歲王姓老翁，帶了使用30多年的槌子、萬用鑰匙等工具，花了40分鐘，終於打開保險櫃，內部到底沒有藏金條，答案終於揭曉。

▲芬園鄉百年保險櫃開箱了。（圖／芬園公所提供）

▲王姓老翁用鐵鎚在保險櫃四周敲打。

王姓老翁坐在小板凳上，先以槌子在保險櫃四周來回敲打，再以銼刀、針油、及使用30多年的「萬用鑰匙」將密碼鎖旋轉，林世明也在一旁觀看，40分鐘後，開箱成功，打開保險櫃，裡面卻甚麼也沒有，不少人失望的說「以為裡面有金條」。

▲芬園鄉百年保險櫃開箱了。（圖／芬園公所提供）

王姓老翁自13歲就開始從事開鎖工作，尤其以開保險櫃及ATM經驗最多，親朋好友都爭相來跟他說這個開百年保險櫃，懸賞1萬元獎金，並認為如果是他一定可以打開，所以他才到芬園挑戰，打開保險櫃後，他也立即視訊給女兒告訴她這個好消息。

▲芬園鄉百年保險櫃開箱了。（圖／芬園公所提供）

保險櫃打開後，林世明立即頒發獎金1萬元給老翁，並指出，這座百年保險櫃有10餘人前往解鎖，但都無法開箱，感謝王姓老翁將它打開，雖然裡面沒有藏金塊、鈔票或是珍貴歷史文件，但能讓這個擁有百年歷史的保險櫃內部能重見天日，也是開心的事。

▲芬園鄉百年保險櫃開箱了。（圖／芬園公所提供）

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
快訊／林昀儒幫莊智淵復仇成功！　挺進8強
破解籤王迷思！歷屆北市長號次　「這號」勝選機率最高
快訊／藏黃金？　彰化神秘保險櫃終於打開了
林襄OUT？PTT認證「24歲正妹」是最新啦啦隊女神
快訊／真子公主要哭了！　小室圭落榜2次終於考上律師
快訊／「赴日PCR」高端要幫忙出錢了！王必勝鬆口：朝這方向規
陳時中沒那麼慘？　高嘉瑜曝綠營內部民調
快訊／確診居隔7+7擬放寬！　讓更多人投票
魏哲家大手筆設質1600張台積電股票　專家揭祕辛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台7線18歲失蹤女身影曝　與母最後通話：很冷無法回桃園

內輪差+視線死角...雙載機車乘客遭輾斃　垃圾車司機：根本沒看到

「死亡泡泡」再現！400尾日月潭魚虎傾巢覓食　驚人畫面曝光

快訊／彰化神秘保險櫃打開了　80歲老師傅解密百年「黃金傳說」

快訊／大量砂石散落！國2東向大湳交流道2車道封閉　紫爆回堵7km

想％女同鄉…色男爬窗進屋舔下體！　落跑掉手機拖鞋...全成鐵證

建商灌漿「水泥亂舞」噴整排！6住戶中招氣炸　中市府開罰了

屏東轎車衝入「施工中天坑」　警消急搶救...驚見駕駛離奇失蹤

新北單親媽殺死6歲兒輕生　被救醒後傷心坦承：我悶死的…

交往5月被分手！18歲男撂2屁孩「雙刀逼問原因」　警出重手解危

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

快訊／台7線18歲失蹤女身影曝　與母最後通話：很冷無法回桃園

內輪差+視線死角...雙載機車乘客遭輾斃　垃圾車司機：根本沒看到

「死亡泡泡」再現！400尾日月潭魚虎傾巢覓食　驚人畫面曝光

快訊／彰化神秘保險櫃打開了　80歲老師傅解密百年「黃金傳說」

快訊／大量砂石散落！國2東向大湳交流道2車道封閉　紫爆回堵7km

想％女同鄉…色男爬窗進屋舔下體！　落跑掉手機拖鞋...全成鐵證

建商灌漿「水泥亂舞」噴整排！6住戶中招氣炸　中市府開罰了

屏東轎車衝入「施工中天坑」　警消急搶救...驚見駕駛離奇失蹤

新北單親媽殺死6歲兒輕生　被救醒後傷心坦承：我悶死的…

交往5月被分手！18歲男撂2屁孩「雙刀逼問原因」　警出重手解危

爸爸「怕絕後」狂催生！她「1句話」開槓　網讚：支持啊

快訊／台7線18歲失蹤女身影曝　與母最後通話：很冷無法回桃園

內輪差+視線死角...雙載機車乘客遭輾斃　垃圾車司機：根本沒看到

2022創新方案　奇美實業發表Ecologue永續產品組合　

快訊／林昀儒幫莊智淵復仇成功！　闖進WTT澳門冠軍賽8強

貪吃貓臉埋碗中吃飼料　「張超大嘴巴」一口嗑...奴才嘆：碗小了

傳參加陸工信部閉門會議！長江存儲連夜闢謠：不實言論

柯志恩左營開講　七位女將一字排開成新靚點

到日本爆買注意！這6種物品不能帶回台灣　犬貓食品、溏心蛋都不行

新北議員8選區號次出爐！彭一書1號衝第一　卓冠廷攜妻出席抽17號

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

社會熱門新聞

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

即／台中機車雙載擦撞垃圾車！釀1死1傷

即／高雄驚悚車禍！騎士連人卡輪下慘死

32年前狠殺「井口真理子」分屍玷污　惡魔運將現況曝光

萬華槍手轟32槍尋仇　黑幫曝內幕

單親媽殺6歲兒後輕生！救醒後承認：我悶死的

桃園18歲少女找朋友失蹤！車遭埋台七線

國1桃園段5貨車連環撞　嚴重回堵

「吹一下變親一下」醉男偷吻警遭法辦

萬華槍手怨兄弟不挺　許安進還原過程

快訊／新竹轎車失控撞超商！駕駛重傷不治

中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹排排站臨檢

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

更多熱門

相關新聞

利多噴發！隱形富豪區衝上3字頭　在地房仲：完全不缺買方

利多噴發！隱形富豪區衝上3字頭　在地房仲：完全不缺買方

彰化員林華廈上衝3字頭，創下區域新高。在地房仲表示，員林近年在建設利多、台商大舉回流的影響下，引爆房市交易熱潮，「現在員林不缺買方，而是缺賣方，建議民眾出手要快，以免錯失良機。」

彰化外海漁船擱淺！直升機吊掛救出5人

彰化外海漁船擱淺！直升機吊掛救出5人

婦眼睛紅腫！竟是30根睫毛卡眼瞼

婦眼睛紅腫！竟是30根睫毛卡眼瞼

推倒天公爐、砸神龕！鹿港怪男大鬧池府王爺廟

推倒天公爐、砸神龕！鹿港怪男大鬧池府王爺廟

即／彰化神秘保險櫃徵開鎖高手　獎金加碼1倍

即／彰化神秘保險櫃徵開鎖高手　獎金加碼1倍

關鍵字：

彰化芬園保險櫃萬用鑰匙林世明

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

顏值太逆天！婆婆被婚宴賓客誤認是新娘

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面