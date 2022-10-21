快訊／彰化神秘保險櫃打開了　80歲老師傅解密百年「黃金傳說」

▲芬園鄉百年保險櫃開箱了。（圖／芬園公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

開箱了！芬園鄉百年神秘保險櫃，傳說中裡面藏有金條和文件，為了一窺內部保存的珍貴歷史資料，公所懸賞開鎖獎金從5千元加碼到1萬元，今天1名來自台中的80歲王姓老翁，帶了使用30多年的槌子、萬用鑰匙等工具，花了40分鐘，終於打開保險櫃，內部到底沒有藏金條，答案終於揭曉。

▲王姓老翁用鐵鎚在保險櫃四周敲打。

王姓老翁坐在小板凳上，先以槌子在保險櫃四周來回敲打，再以銼刀、針油、及使用30多年的「萬用鑰匙」將密碼鎖旋轉，林世明也在一旁觀看，40分鐘後，開箱成功，打開保險櫃，裡面卻甚麼也沒有，不少人失望的說「以為裡面有金條」。

王姓老翁自13歲就開始從事開鎖工作，尤其以開保險櫃及ATM經驗最多，親朋好友都爭相來跟他說這個開百年保險櫃，懸賞1萬元獎金，並認為如果是他一定可以打開，所以他才到芬園挑戰，打開保險櫃後，他也立即視訊給女兒告訴她這個好消息。

保險櫃打開後，林世明立即頒發獎金1萬元給老翁，並指出，這座百年保險櫃有10餘人前往解鎖，但都無法開箱，感謝王姓老翁將它打開，雖然裡面沒有藏金塊、鈔票或是珍貴歷史文件，但能讓這個擁有百年歷史的保險櫃內部能重見天日，也是開心的事。