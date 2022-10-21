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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中抽12號...遭網友惡搞　藍營候選人二度告他發走路工

記者黃哲民／台北報導

今年九合一大選今（21日）上午辦理候選人號次抽籤，民進黨台北市長候選人陳時中抽中12號，高喊「台北12區，全挺陳時中」，遭網友以「12不赦」（十惡不赦）等諧音哏惡搞，國民黨台北市議員候選人楊植斗更向檢方再次告發涉嫌發放走路工，由企業提供2000元禮券撂人造勢，楊植斗呼籲檢調盡快查扣領錢芳名錄還原真相，以免重演陳時中闖紅燈，警車行車記錄器都被洗掉的情形。

▲國民黨台北市議員候選人楊植斗21日下午，第二度到台北地檢署告發陳時中涉發走路工，並提出所謂領券「芳名錄」，加碼告發民進黨台北市議員梁文傑也涉案。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員候選人楊植斗今（21日）下午，第二度到台北地檢署告發民進黨台北市長候選人陳時中涉發走路工，並提出所謂領券「芳名錄」，加碼告發民進黨台北市議員梁文傑也涉案。（圖／記者黃哲民攝）

楊植斗先前於今年（2022年）8月間，向北檢告發陳時中後援會在網路社團PO文，以時薪300元徵求工讀生，到陳時中造勢大會吶喊鼓掌吹口哨，2小時酬勞共600元現領，涉犯走路工賄選罪嫌，日前楊植斗聲稱又接獲吹哨者爆料，指某地產公司以舉辦「健行」之名提供每人2000元全聯禮券，但須在民進黨台北市議員候選人梁文傑競選總部成立大會當天，到場簽名拍照回傳才能領券。

▲國民黨台北市議員候選人楊植斗21日下午，第二度到台北地檢署告發陳時中涉發走路工，並提出所謂領券「芳名錄」，加碼告發民進黨台北市議員梁文傑也涉案。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員候選人楊植斗今（21日）下午，第二度到台北地檢署告發民進黨台北市長候選人陳時中涉發走路工，並提出所謂領券「芳名錄」，加碼告發民進黨台北市議員梁文傑也涉案。（圖／記者黃哲民攝）

楊植斗今天下午2點再度到台北地檢署，告發陳時中與梁文傑涉及走路工賄選，他受訪強調，民眾對政治人物的要求標準應該要再提高一點，雖然是企業發的走路工，陳時中跟梁文傑可以耍賴說不知情，但問題是被找來的人可能設籍台北市，也許因此改變投票意向。

楊植斗說，先前僅把群組訊息截圖提供檢方，今天再補充吹哨者提供的「芳名錄」，想領2000元禮券的人必須親自去梁文傑競選總部，在這份「芳名錄」簽名並拍照回傳，才能領券，他不確定「芳名錄」是否已被梁文傑團隊銷毀，只能呼籲檢調趕緊查扣這份珍貴且重要的證據。

楊植斗表示，法務部近期核定賄選所有案例分析，希望全國檢調以此為據、配合查辦，其中最強調的第一點，就是走路工嫌疑，但他前次告發陳時中涉發600元走路工至今，檢調沒有任何進度可言。

楊植斗強調，檢調單位如果有心查辦，透過這份「芳名錄」就知道誰去梁文傑的場子，誰領了這2000元的走路工，誰在造勢現場，上面的人的名字都在，如果不扣下來，到時候就跟陳時中闖紅燈一樣，警車的行車記錄器都被洗掉，「請問，要怎麼還原事件的真相給台北市民？」

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