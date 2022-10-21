欠稅3千萬卻移轉2億資產被抓包　科技董座鬼扯比爾蓋茲遭管收

記者黃宥寧／台北報導

說謊不打草稿！陳姓科技董事長遭國稅局查到，他爽賣股票竟漏報1億2000多萬元交易所得稅，經國稅局補課並追討，仍有7200多萬未繳清，經多次催討不成只好移轉執行署執行。士林分署調查後，發現陳男6年內移轉大量資金，塑造出名下0財產，日前通知他到案，陳男竟說「解封就可和比爾蓋茲合作變有錢人了，到時一定還」分署隨即向法院聲請管收，當日裁准。

▲陳姓科技公司負責人積欠3114萬稅款不繳，竟向士林執行署說要比爾．蓋茲（Bill Gates）合作，變成有錢人後一定繳清欠稅，慘遭管收。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經營資訊科技業務的陳男，被查獲從2000年起就陸續出售名下2家科技公司股票，荷包賺飽飽，卻漏報1億2000多萬的財產交易所得稅，國稅局2004年介入調查後，馬上對陳姓董事長補課4832萬7552元，處以罰鍰2415萬2000元，共計7200多萬，陳男卻耍賴不繳，更提起行政救濟，2008年被最高行政法院裁定駁回，仍須繳納。

國稅局只好轉執行署士林分屬接手處理，並陸續追徵約5000萬，但陳男仍持續拖欠3114萬拒繳，行政執行官介入調查後，驚訝發現陳男竟偷偷在2004年到2010年間，將名下、帳戶、公司等資金，移轉到實質控制的公司和第三人名下，金額超過2億，整整超過欠款8倍之多，故認他並不是無力償還根本是不想繳。

士林分署通知陳男本月19日到場報告相關資金流向，但陳男仍無法提出合理說明，並誇稱「國境在10月13日解封後就可與比爾蓋茲合作變成有錢人，到時一定繳清欠稅」，行政執行官進行訊問後，認他已符合管收要件，諭知暫予留置，並向士林地院聲請管收。

士林地院於當日開庭審理，歷經約2小時庭訊，法官認陳男2004年時已得知該欠稅存在，2008年時卻仍移轉財產給其實質控制公司，放任稅款及罰款不繳納，已構成管收事由；且陳男始終無法提出相當擔保或具體清償方案，名下也無可供執行財產，有管收必要，當庭裁定准予管收陳男，將他解送台北看守所附設管收所執行。