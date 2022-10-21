高端保護力報告「聽說品質不好」　李秉穎澄清：是說研究報告

▲高端公司須在10月底前完成補件，否則可能將會廢止EUA。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

有關高端疫苗EUA，衛福部長薛瑞元日前在立法院提到，食藥署已在7月收到相關報告，但高端公司需在10月底前完成補件，否則將廢止EUA。對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎20日在廣播節目提到，自己雖然沒看到相關數據，但聽說「品質不好。」他今天發文強調，該句話意思是指「研究報告的品質。」

有關高端EUA的保護力資料，食藥署已在今年7月底收到相關報告，但要求補件。衛福部長薛瑞元日前在立法院接受備質詢時提到，若10月底前未補件完成，即違反附帶條件，將廢止EUA；且若未取得世界衛生組織（WHO）認證，也未提供保護力資料，屆時符合求償的要件，也會求償。李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，高端有送報告，「但是品質不好」。周玉蔻接著詢問李秉穎是否有看到相關數據？他則回應「沒看到，是聽說的」。

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不過，李秉穎今（21）在臉書提到，「新聞內容明明是說研究報告的品質不好，結果各家新聞標題都只寫品質不好，是誰故意誤導造成錯誤印象？」澄清高端疫苗品質被誤解一事。

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