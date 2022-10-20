高端戰士最多挨6針！趙少康怒要「蔡英文賠錢」：納稅錢白花了

▲指揮中心19日宣布，已接種高端疫苗有出國需求之民眾，可補打其他廠牌疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，即起開放已接種高端疫苗且有出國需求民眾補打其他廠牌新冠疫苗，被視為幫想要去日本的高端戰士解套。不過，中廣董事長趙少康也痛批，要補打疫苗的民眾最多可能要挨6針，不僅證明高端就是無效，還白花人民納稅錢，要求總統蔡英文「把錢拿出來，賠給大家！」

趙少康20日晚間在臉書發文表示，當初蔡政府帶頭鼓勵大家「愛台灣、打高端」，彷彿「不打高端就不愛台灣」，他當時就再三提醒蔡政府，要讓人民打「可以出國的疫苗」，結果現在高端不被國際承認，蔡政府才幡然悔悟，要民眾「補打疫苗」，最多可能要挨6針（高端3針、補打3針），證明高端就是無效，到頭來納稅錢白花、疫苗也白打了。

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者邱中岳攝）

趙少康質疑，蔡政府不只不會解決問題，更用「全世界不是只有美國」、「旅遊不是只能到日本」等話術敷衍人民，讓當初相信民進黨、打高端的民眾，現在還要再補打3劑才能到日本去，否則就要自費3500元做PCR，「是誰把大家搞得這麼麻煩？孰令致之？」

趙少康直言，蔡英文帶頭打高端，搞得文武百官也不敢不打，讓高端股價一路飆漲到400多塊，「袖子捲起來，鈔票拿出來」，現在疫苗無效、出不了國，該賠錢的不是高端，而是不停「促銷高端」的蔡英文，「高端無效，蔡英文把錢拿出來，賠給大家！」

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

針對疫苗補打政策，指揮中心指揮官王必勝20日表示，補打政策是給有需要的人，他個人判斷這是暫時性措施，隨著國際逐漸開放趨勢，各國對邊境檢疫相關條件應該會逐漸放寬，補打這件事情應該是比較頻繁出入「還有規定國家的人」所需要的。王必勝也說，「指揮中心認真處理人民防疫上各種需求，對各界指教批評我們都虛心接受，有建設性的我們會參採」。

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