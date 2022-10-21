請病假遭主管霸凌！引發重憂鬱「一度輕生」　台鐵：未達不法侵害

▲台鐵傳出有員工請假遭霸凌，主管到府大聲咆嘯引發鄰居側目。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

日前曾有民眾上網爆料孩子在台鐵工作，因時常生病請假遭霸凌，主管登門咆嘯飆罵髒話，孩子求助無門。該台鐵員工現身證實，他膽囊開刀住院，不但被調職到70公里遠，主管長期霸凌引發他重憂鬱，一度輕生因摔下樓梯撿回一命。台鐵表示，該案經認定未達不法侵害，但將透過多元管道協助員工身心照顧。

一名母親日前在臉書上爆料，指她的孩子是鐵路局正式員工，因家族遺傳肝膽胃腸疾病身體不好，常常請病假、就醫開刀休養，生病不是自願，也曾因夢遊而跌下床腰椎骨折，結果他的主管百般刁難請假，還直接跑到家裡門口咆哮，用言語霸凌，甚至駡髒話，嘲笑他，更在他住院期間，把他刻意調職到離家很遠的地方，造成就醫不便，讓他們當父母的看了很難過。

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根據外流錄音顯示，該主管說「什麼腫瘤，你什麼瘤，你告訴我」，該員工回應「那個是血多症，就是紅血球太多，會造成血栓跟中風，請假是醫生建議的」，該主管暴怒說「屁啦，歪理一大堆，我還跟你一樣，哪一個檢驗報告沒毛病，大家一大堆紅字，你用這個來搪塞，我醫生同學說你這個是安眠藥，是睡覺用的，這個也拿來請病假。」期間還不時傳出摔病歷聲音。

▲台鐵傳出有員工請假遭霸凌。（圖／讀者提供）

該名29歲台鐵員工受訪時也證實指出，他107年7月考上台鐵，起初年資淺負責製作預算和採購業務，壓力過大身心不適，因此申請職務調整，108年6月改調大夜班現場施工保養，擔任駕駛員和維修車指揮員工作，搶上夜班次數也比同仁多，但因生病請假，一名主管不但指責甚至對他長時間霸凌，更對他罵髒話爆粗口、辱罵他，還摔他醫療證明，嘲笑他的病情，更外洩他的醫療就醫資料。

該員工指出，110年5月他發燒請假，當天該主管帶著其他主管搭公務車到他家，不但未戴口罩還對他咆嘯，並威脅交出悔過書就不調職，他在驚慌失措下交出悔過書，事後要求他刪除咆嘯影片，但他未理會，之後對他職場霸凌更變本加厲，還用考成丙恐嚇他，抹黑他胡亂請假，因長期被霸凌和誤會，引發他重度憂鬱症求醫。

該名台鐵員工更指控，他之後因膽囊疾病住院開刀，該主管不但無同理心、漠不關心，還在他住院期間發公文將他調動至70公里外的苗栗任職，每天得花2到3小時通勤。後來因父母親火警嗆傷，隔天他請事假照顧父母，該主管到家查勤單憑10分鐘未見到他本人就認定請假事由不符，將他記曠職和記過處分、給予他丙等考成。

該員工說，該主管對他霸凌從未停止，讓他畏懼到班，他向台鐵局申訴也無效，莫非台鐵認可飆罵髒話、霸凌都是合法的？他因被霸凌曾一度打算拿烤爐和木炭輕生，因爬樓梯過程暈眩摔下樓梯撿回一命，單位主管長期對他霸凌整肅，申訴還遭到台鐵漠視，身體狀況不佳並非他願意，無法理解為何請病假就要遭到辱罵毀謗和抹黑。

▲該員工一度打算輕生，因暈眩摔下樓梯救回一命。（圖／讀者提供）

對此，台鐵局表示，該案員工曾申訴遭受單位主管不法侵害，由於被申訴對像為該單位主管，考量申訴同仁權益，特由局本部成立不法侵害調查小組委員會進行調查，調查委員除本局政風室、法規小組、人事室、勞安室及電務處外，並邀請局外律師及職業醫學科專科醫師共同參與調查，調查過程中亦請申訴人及被申訴人分別到場陳述。申訴人所提錄音檔，各調查委員亦已聽取，並詢問其他相關人證。

台鐵指出，由於該位同仁因請假時數實在過多，因此單位主管要求提出合理說明，復因雙方對於請假合理性認知不同，因而有所爭執。經委員會調查後，認為該單位主管對於單位同仁請假標準需有一致性故用語強烈，但應尚未達到不法侵害程度，且該調查委員會紀錄已送交該同仁，並說明如認為調查委員會決議不公，可循其他法律途徑處理。台鐵局已請各單位主管和同仁溝通時應注意用語和善，互相尊重，以維合諧。

針對該員工指控長期遭該主管霸凌導致重度憂鬱，台鐵卻漠視，台鐵局則表示，台鐵將會提供員工協助方案，以多元管道進行身心照顧。

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