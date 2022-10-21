搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」　他讚嘆：不敢再吵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

不少家長帶孩子出門，卻對他們失控吵鬧的行為沒轍，甚至放任不管；不過，就有網友之前搭乘火車時，直擊一對父母展現最完美身教，而這段震撼教育除了讓孩子銘記，也讓大票網友學到一課，敬佩直呼「說到做到，言教不如身教。」

網友昨在「爆廢公社公開版」娓娓道來，「印象有一次我從台北坐火車回嘉義，後面是一家四口，聽對話似乎是去嘉義玩。兩個小男孩目視不足6歲，沿路一直在吵。」

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起初，對於兩兒吵鬧的行徑，爸媽還好好地講，聲音相當細柔。他不禁笑說，「感覺是那種不會在外人面前罵小孩的類型，後來小孩似乎知道了，開始變本加厲，而父母也放大絕，警告說再吵我們等一下直接回家。」

▲爸媽最後直接買回台北的車票。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原po接著表示，「剛開始有點效果，但後來小孩似乎認為不可能，畢竟旅館都訂了，所以又開始吵鬧，於是爸爸直接跟媽媽說，打電話把房間取消，沒想到媽媽真的走到車廂間去打電話，但孩子們可能覺得只是在演戲，安靜沒多久又吵起來了。」

抵達嘉義後，好奇的他忍不住跟在後面，想看看那位父親是來真的，還是只想嚇嚇小孩，「結果他們真的去排隊買車票，這回小孩知道是玩真的了，開始拉著父母道歉，但父母不為所動，說剛剛已經給過機會了。」

眼看爸媽買了4張回台北的票，並帶著兩兒走進北上月台，他忍不住驚呼，「這招夠狠，小孩以後坐車應該不敢再吵了，現在教育提倡不打不罵，這父母真的教得很好。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「說到做到是對的，不然會被孩子吃死，就真的教不來了」、「對...我們也是這樣教育孩子的」、「有責任的父母！這筆錢花得值得」、「很棒的教育，活該的小孩」、「我們家也是這樣耶！就算到達目的地，講不聽一樣回家」、「教育孩子是百年事業，教出人品差的人終身遺憾」、「這招真的很好用」。

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