新北第7選區「議員3席之爭」號次出爐　土地王、律師都參戰

▲陳鴻源抽到1號。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選倒數35天，今（21）日舉行候選人號次抽籤，新北市第7選區（永和區）共5名候選人搶3席。擁有「土地王」之稱的新北市副議長陳鴻源抽到1號，而「正義律師」蕭蒼澤則抽到3號。

新北第七選區候選人號次：

1號：國民黨｜陳鴻源

2號：國民黨｜連斐璠

3號：台灣維新黨｜蕭蒼澤

4號：民進黨｜羅文崇

5號：民進黨｜許昭興

有「新北土地王」稱號的陳鴻源，名下共有475筆土地，存款多達2億5千多萬元，他繼承父親的政治衣缽，身家相當雄厚，現任新北市副議長，已擔任過多屆新北市、台北縣議員。抽到2號的連斐璠，過去曾任秀朗、中和國小教師，也有多屆議員的經歷。

▲連斐璠抽到2號。（圖／翻攝自臉書／連斐璠）

有「正義律師」之稱的蕭蒼澤，2020年曾代表喜樂島聯盟，投入第四選區（台北市內湖區、南港區）立法委員之戰，當時對手強勁，包括高嘉瑜、李彥秀等。

▲蕭蒼澤抽到3號。（圖／翻攝自臉書／蕭蒼澤）

4號羅文崇則是現任議員，而同為民進黨的5號許昭興曾當過兩屆議員，雖然上屆失利，這回捲土重來再拚永和區議員席次。

▲羅文崇進行路平會勘。（圖／翻攝自臉書／羅文崇）

▼新北市長參選人林佳龍（左）與許昭興（右）。（圖／翻攝自臉書／許昭興）