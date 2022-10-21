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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平稱一定實現統一　高雄女兒盧麗安熱淚盈眶：手拍得又紅又腫

▲▼二十大台灣省籍黨員代表盧麗安。（圖／翻攝自中國台灣網）

▲中共二十大台灣省籍黨員代表盧麗安。（圖／翻攝自中國台灣網）

記者鄭思楠／綜合報導

在2017年中共十九大引發爭議的上海台聯會長盧麗安，今年再度當選二十大「台灣省籍代表」。她近日再度接受《中國台灣網》訪問時表示，16日二十大開幕當天，當她聽到習近平說「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」時，她「熱淚盈眶，無比激動」。

報導稱，盧麗安表示，「我們一直在鼓掌，手拍得又紅又腫，但大家都沒有想要停下來的意思，反而在互相『鼓勁』」。報導還形容，「說到這裡，這位台灣省籍黨員代表的臉上滿是笑意」。

《中國台灣網》把盧麗安稱為「台灣高雄女兒」，報導稱，盧麗安自小生活在台灣南部，已定居大陸25年。2017年，盧麗安當選中共十九大台灣省籍黨員代表，當年她在「黨代表通道」曾對媒體說，她「自己生長在寶島台灣，以身為台灣的女兒為榮，以生為中國人為傲」。

報導描述，一時間，盧麗安迅速成為「新晉網紅」，「盧麗安現象在海峽兩岸掀起熱議。」

對此，盧麗安回應，當時的確讓她面臨來自民進黨當局以及台灣綠媒輿論的不小壓力，「但我選擇做好自己，是非曲直，自有公論。」

報導指出，近年來，隨著大陸陸續推出一系列惠台措施，越來越多的「盧麗安」來到中國大陸學習、工作、創業，實現人生夢想。盧麗安認為，「『盧麗安現象』的產生，折射出的是兩岸同胞交流交往，實現融合發展的共同心願。」

她強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人，台灣同胞對於祖國大陸的那份血脈情緣，無論如何都不可能被割斷。

針對二十大報告涉台內容，盧麗安表示，「正如習近平總書記所講，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」她強調，「這句話所體現的含義非常明確，我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，理應由家裡人商量解決，外人無權干涉，這是我們的底線。」

在盧麗安看來，「兩岸融合發展必須是『雙向奔赴』。」她表示，早年渡海赴台的先輩及大陸配偶在台灣紮根，台胞台青在大陸開花結果，尋到人生的另一半，不是「離鄉背井」，都是「融合發展」。

最後，盧麗安說，「從他們的身上，我看到了兩岸關係無比光明的未來。」

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