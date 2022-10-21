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社會 社會焦點 保障人權

萬華槍手挾4人質現場曝！FB告別女兒：人一事以回天　自轟上絕路　

▲▼萬華青山宮警匪對峙，惡煞自轟2槍倒地躺血泊。（圖／記者黃彥傑攝）

▲邱國隆槍擊3人並挾持4人質躲飲料店，在裡面透露不滿打給女兒，最後釋放人質自轟。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區1名萬國幫要角因不滿被同門兄弟欺負，19日持槍前往漢口街一棟商業大樓狂開19槍打傷2人，再轉往青山宮朝副主委開槍，接著跑進對面飲料店挾持4人，在裡面不斷抱怨大家都不相挺，更直言反正已經殺人了就要豁出去，人質也不斷安撫角頭情緒，最後角頭打給女兒，還在臉書上回覆留言：「我會離開的」。

警方調查，萬國幫要角邱國隆，因不滿被同為萬國幫綽號「阿弟仔」的洪清正欺負，19日帶著制式手槍以及35顆子彈前往漢口街的商辦大樓，朝洪清正、洪文賓狂開19槍，主要朝2人的四肢射擊，攻擊完後立刻搭小黃前往青山宮，找綽號「細漢芋粿」的許姓副主委，告知副主委已經殺人了。

當時副主委要邱快點跑，但邱不理會掏出槍枝，許見狀轉頭往青山宮逃，但仍被追打4槍擊中手、腳以及腹部後流血倒地，不過邱並沒有逃跑，而是前往對面的飲料店，挾持許姓副主委的4名親友，並在裡面與警方僵持1個多小時，最後釋放人質並且在包圍警力面前開槍自戕。

▲▼▲▼ 邱國隆挾持4人質躲飲料店，對峙期間還回復臉書貼文表達選擇這條路，就會自己負責。（圖／翻攝當事人臉書）

▲邱國隆挾持4人質躲飲料店，對峙期間還回覆臉書貼文表達選擇這條路，會自己負責。（圖／翻攝當事人臉書）

綽號「萬國國」的邱國隆，開完槍後就看見對面的飲料店小門打開，就鑽進去飲料店挾持4人，直接用台語對著4人說「來聊天一下」，更在裡面抱怨大家都對他不好，也都沒有相挺，更在現場說道，現在已經殺了人了，就要直接豁出去，現場4名親友也不斷安撫邱國隆，也要邱不要做傻事。

邱向4人表示，不會為難你們，言語間也透露出自我了斷的想法，最後打電話給女兒透露，心情不好，要女兒好好照顧自己等語，也抱怨自己狀況不好，簡單的對話之後，就逐一釋放人質，最後再重重包圍的警力之下開槍自戕。

邱國隆在臉書貼上寫給女兒的內容之後，就帶著槍枝走上尋仇之路，挾持人質時還在臉書上回覆留言，「這一年多來 我被欺負！事出一定有原因 我要做得有尊嚴！以大欺小，天生萬物以養人，人一事以回天！逼到我選擇這條路！是應該的 我會自己負責任，所以我會離開的」。

根據知情人士透露，邱國隆認為被同門阿弟仔欺負，透過許姓副主委居中協調，但是邱仍認為許偏袒對方，且2天打了3通電話給許姓副主委都沒接，最後也沒回應，所以才憤而槍擊3人。

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