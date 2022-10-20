快訊／萬華槍手相驗死因曝　「1槍貫穿頭部」第2槍未擊中

記者劉昌松／台北報導

萬國幫角頭邱國隆19日晚間，持槍在台北市萬華區連開了30多槍，造成4人受傷，邱男最後自轟身亡，台北地檢署檢察官20日會同法醫前往相驗，確認邱男頭部中彈，1槍貫穿造成2個傷口，因神經性休克死亡，家屬對邱男死於自殺無意見，檢察官已開立死亡證明書，並將遺體發還。

▲▼萬華青山宮槍擊案現場。（圖／記者黃彥傑攝）

檢警調查，邱國隆疑與萬國幫內其他大老有嫌隙，19日晚間7時許先前往西門町漢口街一處大樓，朝綽號「阿弟仔」的角頭洪男及其小弟連開數槍，隨後再前往青山宮朝副主委許文旭連開3槍，接著又到青山宮對面的飲料店，挾持許男的妻小、員工與警方對峙，最後邱男自知不敵警方包圍，輪流釋放人質後，在踏出店門時連開2槍，自戕身亡。

▲槍手邱國隆19日在台北市連開30槍後自戕，檢察官會同法醫相驗確認死因後將遺體發還家屬。（圖／翻攝臉書）

由於大選在即，轄區北檢極度重視這起槍擊案引起的警匪對峙案，從頭到尾與警方密切聯繫，關心事件發展，在已知的槍手倒地後，決定全案將分頭由外勤檢察官王文成負責相驗，確認死者頭部遭1彈貫穿，死於神經性休克，另1彈未擊中，北檢同時指派專組主任檢察官徐則賢與檢察官劉韋宏指揮警方，釐清全案起因並追溯行兇槍枝來源。

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