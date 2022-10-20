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巨奶網美「回家秒被槍殺」　大門沒關！2槍手暢行無阻闖入行凶

▲▼巴西23歲女網紅柏拉嘉（Núbia Cristina Braga）上髮廊做美髮，回家不久竟遭槍殺，倒臥血泊死亡。（圖／翻攝自IG／nubia_cristina_braga）

▲巴西23歲網美上髮廊，回家不久後竟遭槍殺，倒臥血泊死亡。（圖／翻攝自IG／nubia_cristina_braga，下同）

記者張寧倢／編譯

巴西23歲女子柏拉嘉（Núbia Cristina Braga）在IG擁有近6萬粉絲，網紅事業才起步，卻在上周慘遭槍殺身亡。據報導，案發當天柏拉嘉才剛去完髮廊，回到家後沒有關門，2名男子從敞開的大門長驅直入，直接朝她連開數槍後逃亡，而柏拉嘉倒臥血泊中慘死。

▲▼巴西23歲女網紅柏拉嘉（Núbia Cristina Braga）上髮廊做美髮，回家不久竟遭槍殺，倒臥血泊死亡。（圖／翻攝自IG／nubia_cristina_braga）

▲柏拉嘉個性開朗，卻遭2名槍手連開多槍慘死，犯案動機至今不明。

根據《每日郵報》報導，從柏拉嘉IG貼文可見，23歲的她是最近2年才開始發展網紅事業，就靠著亮麗外型吸引近6萬名粉絲追蹤，經常在網路上發布美妝、時尚和旅遊相關資訊，還創立個人服裝品牌「Boss's Closet」。令人震驚的是，柏拉嘉14日被警方發現陳屍在巴西塞爾希培州（Sergipe）首府阿拉卡茹（Aracaju）的家中，倒臥血泊慘死。

報導指出，柏拉嘉當天才剛PO出她在髮廊開心享受美髮服務的IG限時動態，怎知不到幾小時後就遇害。警方稱，2名男子騎著機車犯案，從敞開的大門進入她家，一看到柏拉嘉就連續開槍，擊發多槍後騎車逃離現場，警察在晚間9點左右抵達現場，發現她已經死亡。目前2名槍手仍在逃中，警方也未提及任何犯案動機。

▲▼巴西23歲女網紅柏拉嘉（Núbia Cristina Braga）上髮廊做美髮，回家不久竟遭槍殺，倒臥血泊死亡。（圖／翻攝自IG／nubia_cristina_braga）

▲家屬表示，柏拉嘉熱心公益，生前會參與附近社區的志工服務。

柏拉嘉好友表示，她是個開朗、外向、誠實又獨立的人，她的夢想是成為受全球歡迎的IG網紅。她的阿姨梅尼澤斯（Cláudia Menezes）則說，柏拉嘉生前會在當地社區做志工服務，幫助慈善單位舉辦兒童節和萬聖節派對，廣獲認可。許多粉絲傷心留言，「公主，安息吧，妳是個了不起的女孩」、「妳是獨一無二的，RIP」、「願妳一路好走，神與你同在」。

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