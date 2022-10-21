尪外遇「全職媽媽想離婚」！要3孩監護權　律師一段話被萬人讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xFrame）

記者周亭瑋／綜合報導

一名全職媽媽結婚近20年，前陣子發現老公外遇的她，萌生離婚念頭，並想爭取3個孩子的監護權；對此，律師呂秋遠吐露一段真心話，更直言她的危機不僅是先生出軌，而是她的命運掌握在別人手上。

呂秋遠寫下長文勸世，一位太太找他諮詢，表示丈夫外遇了，目前已取得他跟小三的簡訊，內容都是互稱老公老婆，也有相約去摩鐵的訊息，「我可以告他侵害配偶權嗎？」同時她也強調，自己想要孩子們的監護權。

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該名太太結婚快20年，有3個小孩，分別是12歲、10歲和8歲，一家人住在婆家，她是全職家庭主婦，除了先生給的錢之外，沒有其他收入來源。

聽到這邊，呂秋遠接連反問道，「妳現在沒有任何收入，只靠先生給妳錢，然後3個孩子的監護權都給妳，妳跟他們一起在外面租房子，有辦法活下去？」「妳覺得1個月會需要多少開銷？房租、水電、瓦斯、手機、安親班等等的雜支，先生1個月應該要給妳多少錢，妳才可以養活他們？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

面對犀利且現實的問題，這位太太茫然了，下意識問「所以，你不贊成我離婚嗎？」接著先是豁然開朗地說，自己應該先找份工作，但很快地又否決這條路，無奈嘆「我公婆跟我先生一定會很生氣，他們就是希望我可以好好當家庭主婦就好。」

此話一出，呂秋遠立刻突破盲點，表示「妳根本不敢違背他們的意思，也不敢到外面找工作，連這種基本的事情都要看他們臉色，哪來的自信敢提告侵害配偶權？妳一旦提告，知道下場是什麼嗎？妳先生會立刻斷金援、妳公婆會威脅妳，把妳趕出他們家門，妳不放棄提告，他們就會每天騷擾、攻擊妳，直到妳放棄、承認自己有錯。這樣，妳還要提告？」

眼看對方陷入沮喪的狀態，呂秋遠直接點出癥結，表示她的婚姻確實有危機，但危機的根本不只是對方出軌，而是她的命運操控在別人手裡，「當他發現妳沒有反抗能力的時候，他根本不怕妳發現他外遇，也不怕妳告他，更不怕小孩沒有媽。」

最後，他也苦口勸道，「妳應該先恢復自己跟他之間的平等地位，讓自己有足夠的能力，當他斷妳金援的時候，一樣有能力照顧自己跟孩子。侵害配偶權可以告，也該告，但妳告完了，表面上的和諧也完了。那時妳有離婚的心理準備、物質準備嗎？妳的幸福，不能建立在別人的善意上，因為人會變，當善意消失了以後，我們自己，還留下什麼？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

這篇文章一出，不到半天時間，已超過3.5萬人按讚，網友們紛紛學到一課，也有不少人心有戚戚焉，「這篇要上高中公民教材」、「實話很傷人，這真的是很多女人不敢離婚的理由」、「彷彿看到過去的我，把一切忍著，於是我開始早早出門，努力去上課進修，後來終於恢復工作能力，搬出去！那段日子好難熬，但也熬過去了」、「這世界最沒有保障的工作就是全職媽媽，而且這份工作沒有實質收入」、「現實真的很殘酷，重點真的要自己經濟獨立啊！這年頭連離婚都變成奢求」。

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